LIVE MN - Tonali ha detto sì al Newcastle: cessione ad un passo. Il Milan chiede 80 milioni. Frattesi possibile sostituto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sandro Tonali è ad un passo dalla cessione al Newcastle per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, con un ingaggio quasi triplicato rispetto a quello attuale in rossonero.

MilanNews.it vi propone il live in continuo aggiornamento con tutte le ultime notizie sulla trattativa:

-------

20.45 - Con la clamorosa partenza di Sandro Tonali in Inghilterra ormai ai dettagli, il Newcastle ha un accordo con il calciatore ma deve raggiungere l'ultima richiesta del Milan da circa 80 milioni di euro, il club rossonero si muoverà con forza sul mercato per trovare un sostituto all'ormai ex numero 8. Uno dei profili più graditi è quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo classe 1999. Al momento non esiste ancora una vera e propria trattativa con il club neroverde, ma nella giornata odierna nell'incontro con Beppe Riso (qui la foto in esclusiva), agente sia di Tonali che di Frattesi, si è parlato anche di questo argomento.

20:25 | Sandro Tonali ha detto sì alla proposta del Newcastle. Il centrocampista è pronto a lasciare il Milan per un'offerta monstre: stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'ex Brescia in Inghilterra andrà a prendere più del doppio rispetto a quanto percepisce ora in rossonero. Il dialogo tra i Magpies ed il giocatore va avanti ormai da alcuni giorni, con la trattativa che sembra ormai giunta alla conclusione.

20:22 | Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti per Sky Sport, il Newcastle ha presentato una doppia offerta monstre al Milan e a Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero ha ceduto alle avances degli inglesi e c'è quindi un principio d'accordo sull'ingaggio, mentre il Milan chiede ai Magpies un ultimo sforzo: la richiesta del club di via Aldo Rossi è di 80 milioni di euro.

19.20 | Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la nuova offerta del Newcastle al Milan per l'acquisto di Sandro Tonali è di 70 milioni di euro più 5 di bonus; a breve, la proprietà rossonera, nella persona del CEO Giorgio Furlani, dovrà dare una risposta al club inglese, tenendo chiaramente presente la volontà del calciatore, a cui è stato proposto un ingaggio triplicato rispetto a quello che percepisce al Milan.

Nel corso della giornata sono arrivate sempre più conferme riguardo alle indiscrezioni lanciate già nella serata di ieri: il Newcastle fa sul serio per Sandro Tonali e, attraverso un accordo col calciatore, raggiunto tramite gli incontri con l'agente Beppe Riso, ha cercato di chiudere nella giornata di oggi l'affare con il Milan.