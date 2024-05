live mn Torino-Milan (1-0): granata in vantaggio con Duvan Zapata

25' | GOL TORINO! Gol conseguenza della cattiva difesa del Milan, ma resta ottimo lo stacco di testa di Duvan Zapata, che indisturbato fra i due centrali rossoneri è stato bravo nel colpire bene il pallone ed angolarlo sul palo lontano della porta difesa da Sportiello.

24' | Buon'occasione per il Milan, che dopo essere ripartito, bene, dalla sua metà campo, è arrivato alla conclusione con Noah Okafor, che dopo essere stato assistito da Reijnders praticamente quasi al limite dell'area, è rientrato giustamente sul suo piede forte, il destro, ed ha tirato a giro sul secondo palo. Palla a centimetri dall'infilarsi all'incrocio dei pali.

23' | Si è un po' abbassato il ritmo della partita dopo essere stato abbastanza sostenuto nei primi 10-15 minuti.

21' | Buon'iniziativa personale di Okafor, che dopo aver lasciato sul posto Bellanova ha provato a crossare la palla dentro l'area di rigore. Lo svizzero, però, ha colpito in pieno il portiere del Torino Milinkovci-Savic, bravo a non farsi trovare impreparato sul suo palo.

18' | Torino ad un passo dall'1-0! Brava la formazione granata a sfruttare una disattenzione della difesa del Milan su sitiuazione di palla inattiva, meno Tameze a sbagliare difatti un rigore in movimento che avrebbe potuto sbloccare il risultato.

17' | Milan padrone del possesso palla, ma il Torino ha delle folate improvvise che nascono soprattutto dai continui movimenti fra le linee di Duvan Zapata.

13' | Partita molto fisica ma soprattutto tecnica a Torino, come confermato dalle zero occasioni da rete fino a questo momento registrate. Le due squadre si stanno studiando con l'obiettivo di pungere al momento più opportuno l'avversario.

7' | Si era aperta una possibilità per il Milan dopo una palla sanguinosa persa dal Torino in mezzo al campo. Bravo Okafor a servire Pulisic al limite dell'area, meno lo statunitense a ribattere a rete, disturbato però da un difensore avversario che con la sua deviazione ha mandato la palla in calcio d'angolo, situazione dalla quale la formazione rossonera non è riuscita però a rendersi pericolosa.

3' | Mal sfruttato il calcio di punizione da Ilic, che dopo aver colpito la barriera ha provato a ribattere il pallone in rete fallendo però il tentativo con un tiro sbilenco che si è spento nettamente sul fondo.

3' | Calcio di punizione interessante a favore del Torino. Steso Pellegri da Reijnders quasi al limite dell'area dopo una buona percussione palla al piede dell'attaccante granata.

1' | Si parte allo stadio Olimpico Grande Torino. Primo possesso della partita a favore del Milan.

------

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico Grande Torino. A breve ci sarà il fischio d'inizio di Torino-Milan, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. Quella di stasera sarà l'ultima trasferta della stagione per la formazione di Stefano Pioli, che dopo aver aritmeticamente conquistato il secondo posto in classifica e la qualificazione alle prossime Final Four di Supercoppa Italiana, lascerà spazio a chi ha giocato di meno, come d'altronde lasciato intendere anche nel corso della settimana. Confermate dunque le esclusioni di Theo Hernandez (indisponibile), Maignan, Rafael Leao e Olivier Giroud, che molto probailmente verranno impiegati a partita in corso come succcesso già in occasione del Cagliari. Stimoli ed obiettivi invece completamente opposti per il Torino di Ivan Juric, che vincendo questa sera rinvierebbe all'ultima giornata di campionato un eventuale discorso qualificazione alle coppe europee. Si prospetta dunque essere una partita ricca di emozioni quella di stasera, motlivo per il quale vi suggeriamo di rimanere con noi e seguire il nostro live testuale per rimanere aggiornati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-MILAN

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilić, Rodríguez; Ricci; Pellegri, Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Lovato, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Lazaro, Silva Pertinhes, Vojvoda; Kabić, Okereke, Sanabria. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Reijnders, Bennacer, Musah; Pulisic, Jović, Okafor. A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara, Florenzi; Adli, Pobega, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

ARBITRO: Feliciani di Teramo

ASSISTENTI: Bottegoni-Lombarfdo

IV: Camplone

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Paolo