LIVE MN - Torino-Milan (2-1): ultimi minuti del match...

91' Calcio punizione per il Milan da posizione centrale: Rebic prova il destro, pallone deviato dalla barriera che finisce in corner.

90' Cinque minuti di recupero.

90' Ammonito anche Lukic per un fallo di mano al limite dell'area.

87' Giallo per Linetty.

85' Cross dalla destra di Rebic e colpo di testa di De Ketealera, il portiere del Torino para senza problemi.

84' Cambio nel Torino: esce Ricci, entra Linetty. Fuori anche Miranchuk e dentro Adopo.

78' Bennacer recupera il pallone, avanza fino a quasi il limite dell'area e poi prova il sinistro, pallone alto sopra la traversa.

78' Ultimo cambio di Pioli che toglie Messias ed inserisce Giroud.

77' Giallo per Pobega.

76' Altra sostituzione nel Torino: esce Schuurs, entra Zima.

73' Doppio cambio nel Torino: fuori Buongiorno e Pellegri, dentro Ricardo Rodriguez e Karamoh.

71' Giallo per Pellegri.

70' Espulso Juric che ha continuato a protestare per il gol concesso al Milan.

70' Cambio nel Milan: fuori Tonali, dentro Bennacer.

67' GOOOOLLLL!!! MESSIASSSSS!!! Lancio in profondita, Milinkovic-Savic e Buongiorno pasticciano e ne approfitta il brasiliano che la mette dentro a porta vuota. Grandi proteste dei granata per un fallo di Messias su Buongiorno.

65' Il Milan sta faticando a creare occasioni da gol contro un Torino che gioca molto compatto.

58' Calcio di punizione per il Torino dalla sinistra: cross di Lazaro e colpo di testa di Buongiorno che anticipa Tatarusanu in uscita, per fortuna la palla finisce alta.

54' Dest si accentra dalla destra e prova il sinistro dalla distanza, pallone alto di poco.

51' Lukic riceve il pallone al limite dell'area e prova il sinistro, pallone fuori di poco dopo la deviazione di Gabbia.

50' Cross dalla sinistra di Rebic per Origi che arriva leggermente in ritardo e il pallone finisce sul fondo.

45' Al via la ripresa.

- Tre cambi di Pioli all'intervallo: dentro Dest, De Ketelaere e Rebic, fuori Kalulu, Diaz e Leao.

- Il Milan sbaglia due clamorose occasioni con Leao nei primi sei minuti e poi viene punito al 35' e al 37' da due gol del Torino con Djidji e Miranchuk. I rossoneri hanno iniziato bene il primo tempo, ma poi hanno fatto molta più fatica a creare occasioni e due dormite difensive hanno permesso ai granata di andare avanti di due gol.

46' Fine del primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

41' Angolo per il Torino: cross dalla destra di Lazaro per Pellegri che salta più alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce sopra la traversa.

37' RADDOPPIO DEL TORINO!!! Lancio lungo di Milinkovic-Savic, tocco di Vlasic per Miranchuk che batte Tatarusanu con un perfetto diagonale di sinistro.

35' GOL TORINO!!! Punizione dalla fascia sinistra, cross di Lazato e colpo di testa di Djidji cge batte Tatarusanu e porta avanti i granata.

34' Giallo per Kalulu.

33' Buono spunto di Leao che si libera bene dell'avversario al limite dell'area e prova il sinistro, pallone altissimo sopra la traversa.

30' Seconda ammozione per il Torino: giallo pe Buongiorno per un fallo su Messias.

26' Calcio d'angolo per il Torino dalla sinistra, sul pallone Lazaro: cross in area, Origi libera sul primo palo.

24' Cartellino giallo per Schuurs per un fallo in mezzo al campo su Pobega.

20' Sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo, cross rasoterra dalla destra e la palla arriva a Schuurs che dal dischetto del rigore calcia di prima intenzione, Tatarusanu blocca centralmente.

19' Prima occasione per il Torino: tocco in verticale per Pellegri che prova il destro, ma Tatarusanu è attento e non si fa sorprendere sul primo palo.

13' Lancio in profondità di Pobega per Theo Hernandez che però viene anticipato da Milinkovic-Savic che allontana il pallone di testa fuori dall'area.

6' Leao si divora un altro gol: Diaz mette il portoghese davanti al portiere, ma l'ex Lille colpisce malissimo e la palla finisce sul fondo.

3' Grande occasione per il Milan: perfetta verticalizzazione di Diaz per Leao che da ottima posizione calcia altissimo con il sinistro.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

- Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco: il Torino scenderà in campo con la consueta divisa granata e pantaloncini bianchi, mentre il Milan giocheraà con la maglia bianca e i calzoncini neri.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuto allo stadio Olimpico di Torino dove tra poco scenderanno in campo le formazioni di Torino e Milan nel match valido per la 12^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutto quello che succederà tra granata e rossoneri. Restate con noi!!!

Queste le formazion ufficiali di Torino-Milan:

TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. A disp.: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Rodriguez, Zima, Adopo, Linetty, Seck, Vojvoda, Karamoh, Garbett, Radonjic. All.: Juric.

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante, Thiaw, Kjaer, Ballo-Touré, Dest, Vrancx, Bennacer, Bakayoko, Adli, Krunic, Rebic, De Ketelaere, Giroud. All..: Pioli.