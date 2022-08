LIVE MN - Touchdown! Charles De Ketelaere è atterrato a Milano

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

00.23 - Touchdown! Charles De Ketelaere è atterrato a Milano!

00.00 - Manca poco all'atterraggio del jet privato con a bordo Charles: come riporta il portale FlightRadar24.com, l'arrivo a Linate dovrebbe avvenire tra circa 20 minuti.

23.45 - La cessione di De Ketelaere sarà la più remunerativa di sempre in Jupiler Pro League. L'affare finalizzato dal Bruges (da 35 milioni di euro), infatti, ha superato i 32 incassati dal Gent con la vendita di David al Lille. Lo riporta il portale fiammingo HLN.

23.30 - Come ci riferisce il nostro inviato a Linate, Antonio Vitiello, ci sono numerosi tifosi fuori dall'aeroporto meneghino che stanno aspettando il touchdown di Charles.

23.25 - L'atterraggio del belga all'aeroporto di Milano Linate Prime è stimato intorno alle ore 00:15. Il ritardo provvisorio rispetto all'orario iniziale è di circa un'ora.

23.10 - È partito in questi istanti, da Bruxelles, il jet privato che porterà a Milano De Ketelaere.

22.50 - Bisognerà attendere qualche minuto in più per la partenza del belga. L'aeroporto di Bruxelles, infatti, sta registrando una serie di ritardi che stanno facendo slittare il take-off del jet privato con a bordo il trequartista.

22.40 - De Ketelaere è sull'aereo, tra poco il decollo (CLICCA QUI PER LA FOTO).

22.30 - HLN, testata sportiva belga, ha ricostruito la trattativa tra Milan e Club Bruges per Charles De Ketelaere. Secondo i colleghi belgi, i primi contatti col giocatore sono da riportare ad un anno fa (agosto 2021), quando l'ex calciatore rossonero e oggi osservatore Dario Simic aveva adocchiato il ragazzo da vicino segnalandolo alla dirigenza del Club di via Aldo Rossi. Non solo il Milan, però: su De Ketelaere si posano gli occhi anche del Psg, che manda una serie di osservatori alle sue partite.

Nei mesi successivi le osservazioni sono proseguite e il Milan si è sempre più convinto delle qualità del calciatore e della bontà che il suo investimento avrebbe offerto a Stefano Pioli, tanto che, prima di giugno, Paolo Maldini è intervenuto di persona chiedendo al giocatore e al suo entourage di aspettare l'evoluzione della cessione del Milan; De Ketelaere accetta e rifiuta la corte del Leeds.

22.20 - Ci siamo: Charles De Ketelaere è all'aeroporto di Bruxelles. Il trequartista si sta imbarcando dal Belgio per Milano dove è atteso stasera. All'aeroporto e sul volo sarà insieme alla famiglia e all'agente, Tom de Mul.

22.15 - La redazione di MilanNews.it ha appreso quelle che saranno le cifre definitive dell'affare: al Bruges 32 milioni più bonus che non superano i 3 milioni. Una cifra importantissima per un calciatore che il Milan ritiene essere un talento top, tant'è che sarà l'acquisto più oneroso della gestione Maldini-Massara (di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara).

Amici e amiche di MilanNews.it, oggi è il De Ketelaere Day! Il giocatore è atteso in Italia a breve, e come sempre MilanNews.it seguirà passo dopo passo tutti i vari iter che porteranno il belga, nella giornata di domani, ad apporre la firma sul contratto che lo legherà al Milan per le prossime cinque stagioni. Intanto a breve è atteso il suo arrivo in aeroporto: le prime immagini del talento classe 2001 le troverete qui su MilanNews.it: vivete con noi il primo giorno italiano di CDK.