LIVE MN - Tutte le news da Riyad: è il giorno della finale! Leao c'è, Conceiçao cambia modulo

12.25 - Intercettato dai microfoni di MilanNews.it (LEGGI QUI), l'ex calciatore Ciro Ferrara ha così parlato della finale di questa sera tra Inter e Milan: "Diciamo che non mi sorprende. È un torneo in cui ci sono due semifinali e in cui può succedere di tutto, come può succedere di tutto ovviamente in questa partita. Oggettivamente l'Inter, per quella che è la storia degli ultimi anni, per quello che è il percorso che sta facendo, è sicuramente una squadra attrezzata. Ma, essendo una finale, non puoi mai essere certo di un risultato. Quindi entrambe le squadre dovranno meritarsi questa finale e questa coppa".

12.00 - In caso di pareggio al termine dei 90 minuti di gioco, la finale di Supercoppa Italiana si deciderebbe direttamente ai calci di rigore. In quest'edizione non ci sono infatti i supplementari.

11.30 - Tra Formula1, Cartier, Chanel, Yves Saint-Laurent, Rolex, Riva, Yachts, Watches, Patek Philippe e altri marchi di fama mondiale, presso la Maison Assouline (casa editrice di lusso) della Diriyah di Riyad campeggia anche il libro dei 125 anni del Milan. Quello rossonero é l’unico club sportivo presente assieme al PSG.

11.00 - Al-Awwal Park di Riyad è pronto ad ospitare la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. I 25.000 posti dell'impianto saudita saranno tutti esauriti proprio come per la semifinale tra Juventus-Milan.

10.00 - L'oro della Supercoppa Italiana. Inter e Milan si giocheranno il primo trofeo della stagione, che varrà non solo un coppa ma anche 11 milioni di euro. La vincitrice tornerà infatti a casa con questo importante premio in denaro, mentre la vinta incasserà comunque 6,7 milioni di euro.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1):

16 Maignan

22 Royal 23 Tomori 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

80 Musah 29 Fofana 14 Reijnders 20 Jimenez

11 Pulisic

7 Morata

All. Sergio Conceiçao

