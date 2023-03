LIVE MN - Udinese-Milan (1-1) - Ibrahimovic nella storia: lo svedese pareggia i conti!

23' Tonali apre per Leao sulla sinistra in area di rigore, conclusione troppo centrale del portoghese.

40' Chance per i rossoneri. Conclusione di Leao dalla sinistra, Silvestri si supera e devia in corner.

43' VAR! Bijol colpisce di mano dopo una giocata di Leao in area di rigore ed è penalty per il Milan!

22' Conclusione di Saelemaekers da fuori area, Silvestri blocca senza problemi.

21' Primo corner della partita per il Milan. L'Udinese devia in rimessa laterale.

17' Altro corner per l'Udinese, smanaccia via Maignan.

15' Destro di Wallace da fuori area, deviazione di Saelemaekers e altro corner per l'Udinese. L'azione si sviluppa e termina con un colpo di testa di Success di facile amministrazione per Maignan.

13' Missile terra-aria di Ibrahimovic su punizione, conclusione poco alta sopra la traversa.

10' Gol dell'Udinese. Era nell'aria. Dormita di Tomori, Samardzic entra in area, ubriaca il difensore inglese, serve Pereyra che trova il colpo da biliardo. 1-0.

8' Ancora Udinese e ancora angolo per gli uomini di Sottil. Bijol tocca involontariamente e spedisce fuori.

6' Altro corner per l'Udinese, Tonali anticipa Bijol e spedisce in rimessa laterale.

4' Conclusione dalla distanza si Success, conclusione larga.

2' Primo giro dalla bandierina per l'Udinese, Maignan fa suo il pallone in due tempi.

1' Si parte!

- In Udinese-Milan, per Ibrahimovic si tratta della prima volta assoluta da capitano del Milan, che lo fa automaticamente diventare così il più anziano con la fascia al braccio nella storia del club rossonero.

- Come riportato da MilanTV, la scelta di consegnare la fascia di capitano ad Ibrahimovic per Udinese-Milan è da attribuirsi al gruppo squadra; per presenze l’onore sarebbe stato di Bennacer, ma i compagni hanno deciso di designare Ibrahimovic quale capitano in segno di rispetto verso lo svedese.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla Dacia Arena dove tra poco Udinese e Milan si affronteranno in vista della ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri cercano punti dopo la sconfitta di Firenze e il pareggo a San Siro contro la Salernitana. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Thauvin, Nestorovski, Pafundi. All. Sottil

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Tourè; Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Adli, Rebic, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Krunic, Vranckx, Gabbia, De Ketelaere. All. Pioli