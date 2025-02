live mn Ultimo giorno di mercato: Joao Felix è già in Italia? Il Milan ci sta provando. Sondaggi di Atalanta e Napoli per Okafor

11.10 - Nemmeno il tempo di rientrare dopo il grave infortunio al ginocchio che Gianluca Scamacca è costretto a fermarsi ancora: l'attaccante dell'Atalanta ha riportato infatti contro il Torino una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. Il centravanti italiano, che rischia anche l'operazione, dovrà stare fuori a lungo e quindi il club bergamasco si sta guardando sul mercato per prendere un nuovo rinforzo in attacco. Come riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito, ieri l'Atalanta ha sondato Noah Okafor. L'attaccante svizzero del Milan resta in lista, ma non è l'unica scelta: Lucca è l’attaccante che piace di più, però non troppo poco tempo per prenderlo dall'Udinese che poi dovrebbe sostituirlo. In lista ci sono anche Beto dell’Everton e un altro profilo.

10.57 - Il Napoli avrebbe fatto un sondaggio nelle ultime ore per Noah Okafor, attaccante in uscita dal Milan. A riferirlo è Matteo Moretto su X: "Il Napoli sonda Noah Okafor come opzione last minute. Da considerare la volontà del calciatore, che negli ultimi giorni ha rifiutato diverse opportunità". Nelle scorse settimane, il giocatore svizzero era stato ad un passo dal Lipsia che però ha deciso di non formalizzare il suo acquisto dopo le visite mediche.

10.48 - Secondo quanto appreso da MilanNews.it, sono ore caldissime per il mercato del Milan che in questo ultimo giorno di campagna acquisti invernale sta provando concretamente a prendere Joao Felix dal Chelsea: il club rossonero è in attesa di un'apertura da parte dei Blues per poi tentare l'affondo decisivo. La scelta di prendere l'attaccante portoghese è data dalla volontà di Sergio Conceicao di avere un elemento in più in attacco che possa dargli anche la possibilità di gestire al meglio le opzioni a centrocampo.

10.38 - Ultime sul mercato rossonero, che non dovrebbe fermarsi a Gimenez: il Milan sta provando a trovare una soluzione in uscita per Noah Okafor con lo svizzero che al momento non accetta le destinazioni. Ipotesi in Premier e Bundesliga, club al lavoro in queste ore.

10.24 - Dall'Inghilterra ed in particolare da SkySports arriva una clamorosa voce su Joao Felix, attaccante per il quale il Milan è in trattativa con il Chelsea: si dice infatti che il giocatore portoghese si trovi già in Italia e che ieri sera fosse presente in tribuna a San Siro per assistere al derby di Milano che si è concluso con il risultato di 1-1.

10.08 - Ora è ufficiale: Marcus Rashford passa dal Manchester United all'Aston Villa in prestito per i prossimi sei mesi. Questo il comunicato del club: "Aston Villa è lieta di annunciare l'acquisto in prestito di Marcus Rashford dal Manchester United. Il nazionale inglese, che ha collezionato 60 presenze con i Three Lions, si unisce al Villa con un contratto fino alla fine della stagione. Rashford ha segnato 138 gol in oltre 400 presenze, avendo militato nelle giovanili dell'Old Trafford, e ha vinto l'Europa League, due FA Cup e due Coppe di Lega con la squadra della sua infanzia. Il versatile attaccante, che può giocare ovunque in attacco, ha segnato anche 17 gol con la maglia dell'Inghilterra e ha rappresentato il suo paese in due Mondiali e due Campionati Europei. Benvenuto, Marcus!".

10.05 - Secondo quanto riferisce il The Telegraph, tra i giocatori del Chelsea che potrebbero cambiare squadra in questo ultimo giorno del mercato invernale c'è anche Joao Felix. Il Milan sta provando a prenderlo, ma il club londinese ha ricevuto offerte per l'attaccante portoghese anche da alcuni club di Premier League come Aston Villa e Tottenham. I Blues non vorrebbero però cedere l'ex Benfica ad una sua rivale nel massimo campionato inglese.

10.02 - Secondo quanto riferisce in Inghilterra il The Sun, il Crystal Palace non molla la presa, anzi insiste per provare a prendere Strahinja Pavlovic dal Milan in questo ultimo giorno del mercato invernale. Il tecnico della formazione inglese Oliver Glasner vuole fortemente il centrale rossonero, per il quale il club londinese è disposto a mettere sul piatto 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro.

09.48 - Il Milan sta lavorando per chiudere, dopo Walker e Gimenez, anche il colpo Joao Felix in prestito dal Chelsea. E' lui, secondo La Gazzetta dello Sport, la priorità del Diavolo in questo ultimo giorno di mercato, ma i rossoneri stanno riflettendo anche sulla possibilità di prendere anche un centrocampista cresciuto in un vivaio italiano per 36 mesi, così che può essere inserito in lista Champions senza tagliare nessuno. Al club di via Aldo Rossi, negli ultimi giorni, sono stati proposti diversi giocatori, come per esempio Bondo del Monza, Cristante della Roma e Fagioli della Juventus, ma finora non è stata trovata la soluzione giusta per il centrocampo del Diavolo. Al Milan sarebbe stato offerto anche Gedson Fernandes del Besiktas che fa parte della scuderia di Jorge Mendes, ma su questa pista non sono arrivate conferme dalla sede milanista.

09.33 - Levis Asanji è un nuovo giocatore del Milan. Nonostante la decisione del club rossonero di trattenere Francesco Camarda, classe 2008 protagonista anche nel derby di ieri concluso col risultato di 1-1, il Milan per la sua seconda squadra ha deciso di investire sull'attaccante classe 2006 protagonista nella Primavera dell'Union Berlino con 10 gol in 14 partite. Asanji ha firmato in queste ore col club rossonero. Per lui trasferimento a titolo definitivo a un contatto valido fino al 30 giugno 2028.

09.18 - "Missione a Londra. Mendes dal Chelsea: vuole sbloccare Joao Felix al Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri sera Jorge Mendes, agente dell'attaccante portoghese, è volato nella capitale inglese per trattare direttamente con i dirigenti dei Blues. Il noto procuratore vuole provare fino alla chiusura del mercato invernale a convincere il club londinese a cedere il suo assistito in prestito al Milan. Non sarà semplice non solo perchè c'è poco tempo, ma soprattutto perchè va trovato un punto d'incontro tra le due società: il Milan apprezza molto Joao Felix e sarebbe felice di regalarlo a Sergio Conceiçao, ma non è disposto ad accoglierlo a Milanello pagando un prestito oneroso, il suo ingaggio fino al 30 giugno (sono rimasti 2,3 milioni più bonus) e anche le commissioni dell’affare. Il Chelsea, invece, non è disposto a farlo partire gratis, nemmeno per sei mesi. Servirà dunque un grande lavoro di diplomazia di Mendes per arrivare ad un accordo tra le parti.

09.00 - Ultimo giorno del mercato invernale e il Milan spera di riuscire a fare un altro colpo di mercato, anzi magari anche due. Ovviamente non sarà semplice perchè mancano poche ore e il tempo è pochissimo, ma in via Aldo Rossi sono a lavoro per fare un tentativo per Joao Felix, attaccante in uscita del Chelsea, e magari anche per un centrocampista. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che con la permanenza in Italia di Jorge Mendes, procuratore di Joao Felix (oltre che di Sergio Conceiçao), è lecito supporre che fino all’ultimo i rossoneri proveranno a realizzare il trasferimento in prestito del giocatore portoghese a Milanello. L'affare, come detto, non è semplice e non solo per la concorrenza sul trequartista (Aston Villa). Il Diavolo deve anche fare spazio in rosa all'eventuale arrivo dell'attaccante del Chelsea e i principali indiziati ad andare via sono sempre Noah Okafor e Luka Jovic. Moltissimi tifosi chiedono poi da settimane un rinforzo anche in mezzo al campo. Numericamente manca un elemento e a questo si aggiunge il fatto che Ruben Loftus-Cheek è spesso infortunato e Ismael Bennacer è ben lontano dalla migliore condizione. Sarà complicatissimo per il Milan fare un altro colpo di mercato oltre a Joao Felix, ma una mano potrebbe arrivare sempre da Jorge Mendes che potrebbe proporre un altro suo assistito: per la mediana milanista, dunque, occhio a Gedson Fernandes, centrocampista portoghese classe 1999 del Besiktas.

Amici e amiche di Milannews.it, siamo arrivati all'ultimo giorno del mercato invernale 2025 che chiuderà questa sera a mezzanotte. Dopo Walker e Gimenez, il Milan vuole provare a chiudere qualche altra operazione sia in entrata che in uscita. Ce la farà? Grazie al nostro live testuale rimarrete aggiornati su tutte le ultime novità. Restate con noi!!!