LIVE MN - Ultimo giorno di mercato: Milan, visite mediche in corso per Messias. No del Celta Vigo al prestito di Denis Suarez

11.59 - Secondo quanto riferisce Marca, il Milan avrebbe chiesto il trequartista Denis Suarez al Celta Vigo in prestito, ma tutto fa pensare che l'operazione non andrà in porto in quanto il club spagnolo vorrebbe cedere il giocatore classe 1994 a titolo definitivo. La società galiziana avrebbe proposto ai rossoneri un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, formula che però il Milan ha rifiutato.

11.26 - Il Milan ha provato praticamente fino all'ultimo a prendere Romain Faivre dal Brest, ma alla fine l'affare non è andato in porto in quanto, ad un certo punto della trattativa, i francesi lo hanno tolto dal mercato e così i rossoneri sono stati costretti a cambiare obiettivo e a virare su Messias. I due club stavano ragionando sulle cifre, ma poi per una questione interna alla società transalpina è stata presa la decisione di togliere Faivre dal mercato. E così la trattativa è saltata. (Milannews.it)

10.46 - Come riporta stamattina Tuttosport, nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra i dirigenti del Milan e l'agente di Andrea Conti, terzino che non rientra nei piani di Stefano Pioli e per questo è in uscita dal club di via Aldo Rossi: sull'ex Atalanta c'è l'interesse di Genoa e Cagliari.

10.34 - Secondo La Stampa in edicola questa mattina, la Sampdoria è molto attiva in queste ultime ore di mercato e sta avando anche dei contatti molto fitti con il Milan per Samu Castillejo: i blucerchiari stanno provando a prendere in prestito lo spagnolo, che è in uscita dal club rossonero.

10.22 - Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, per la cessione di Samu Castillejo si è creato un caso: il vecchio agente dello spagnolo, Quiloan, aveva infatti raggiunto un'intesa con la Real Sociedad mentre i nuovi agenti, l’agenzia Stella, con il Getafe. Ora toccherà a lui scegliere la destinazione che preferisce.

10.10 - Il Milan, sempre alla ricerca di rinforzi per la trequarti, ha messo nel mirino anche Aleksej Miranchuk: secondo Repubblica, il club di via Aldo Rossi è in trattativa con l'Atalanta per il giocatore russo che nella scorsa stagione ha raccolto 31 presenze e ha segnato 7 gol con la maglia dei bergamaschi.

10.07 - Junior Messias è arrivato pochi istanti fa alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche con il Milan: il trequartista brasiliano sbarcherò a Milanello dal Crotone in prestito oneroso con diritto di riscatto.

09.58 - Nonostante il no di ieri del Brest all'offerta del Milan da 12 milioni di euro più tre di bonus, potrebbe non essere ancora saltata del tutto la trattativa che potrebbe portare Romain Faivre in rossonero: come riferisce stamattina Tuttosport, infatti, non è da escludere una clamorosa riapertura della trattativa in questa ultima giornata di calciomercato.

09.47 - Samu Castillejo continua ad essere in uscita, ma ormai manca sempre meno alla chiusura del mercato e quindi più passano le ore e più si fa complicato il suo addio: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, sull'attaccante esterno spagnolo ci sono sempre Sampdoria e Real Sociedad.

09.23 - Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, nella giornata di ieri il Milan ha chiesto informazioni anche per Aleksej Miranchuk, trequartista dell'Atalanta: i bergamaschi non hanno chiuso completamente la porta ai rossoneri, ma difficilmente questa trattativa potrà scaldarsi nella giornata di oggi.

08.59 - Il vertice di questa notte ha permesso a Milan e Crotone di raggiungere l'accordo per il trasferimento in rossonero di Junior Messias. Nella giornata di oggi, verranno sistemati gli ultimissimi dettagli di questo affare che si chiuderà con un prestito oneroso di 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato tra i 5 e i 6 milioni. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

08.24 - C'è spazio per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina della Gazzetta dello Soort: "Fatto Adli, ma per il 2022". È fatta per l'arrivo di Adli dal Bordeaux, ma resterà un altro anno in prestito per giocare con continuità in Ligue 1.

08.02 - Il Diavolo ha virato nella giornata di ieri su Messias, che può fare sia il trequartista che l'attaccante esterno a destra, dopo che è arrivato un altro no del Brest per Faivre: la società francese ha infatti rifiutato l'ultima proposta milanista da 12 milioni più bonus. E così il Milan, che ieri ha chiesto anche informazioni all'Atalanta per Miranchuk, ha accelerato nella serata di ieri per il brasiliano del Crotone, il cui arrivo sarà finalizzato nella giornata di oggi. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

07.58 - Questa mattina La Gazzetta dello Sport spiega che nelle scorse ore c'è stato un incontro tra i dirigenti del Milan e quelli del Crotone che hanno di fatto trovato un accordo per il trasferimento a Milanello di Junior Messias. Restano da definire gli ultimissimi dettagli di questo affare che si chiuderà con un prestito oneroso di circa 3 milioni di euro con diritto di riscatto tra i 5 e i 6 milioni. Stefano Pioli avrà così il suo tanto atteso rinforzo sulla trequarti.

01.53 - Intercettato all'esterno di un hotel Milanese al termine dell'incontro con la dirigenza rossonera, il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha parlato dell'affare Messias, ormai da considerarsi concluso:

Trattativa chiusa? "Si. Operazione in prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo è molto contento, vedrete cosa farà al Milan Messias".

Cosa ha fatto il Milan in più per arrivare al giocatore? “Il Milan lo ha voluto fortemente perché crede nel ragazzo e ci crediamo anche noi. Per fare un’operazione del genere crediamo nelle qualità e nelle doti del ragazzo. Speriamo il campo parli…”

Una bella storia la sua… “Speriamo che questa storia possa continuare”.

Anche voi avere regalato un’occasione importante... “Diciamo che è stato merito di mio figlio Raffaele che lo ha voluto fortemente al Crotone. Adesso va in una città importante, tra l’altro io sono tifoso del Milan quindi doppia felicità e soddisfazione”.

01.38 - Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter il Milan ha trovato l'accordo per Messias: "Messias al Milan, fatta". I rossoneri, dopo aver trovato il muro del Brest per Faivre nella giornata di ieri, in serata hanno chiesto un incontro al Crotone per il fantasista brasiliano e dopo un meeting protrattosi fino a tarda notte hanno trovato l'accordo. La formula è la seguente: "Prestito da 2,6 milioni di euro, diritto di riscatto a 5,4 milioni e un milione di bonus".

Amici e amiche di Milannews.it, oggi è l'ultimo giorno del mercato estivo che chiuderà alle 20. Restate aggiornati grazie al nostro live testuale su tutti gli ultimi movimenti del Milan!!!