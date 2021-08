LIVE MN - Valencia-Milan (0-0): buon inizio dei rossoneri

11' | Azione del Valencia simile alla precedente: cross di Guedes dalla destra ribattuto fuori dall'intervento fuori tempo di Cheryschev e successivo cross dalla sinistra preda facile di Maignan.

9' | Prima sortita offensiva degna di nota del Valencia con il cross di Guedes che, però, viene bloccato senza alcun problema da Maignan. Intanto, una musica da banda fa da sottofondo al match: atmosfera simpatica e particolare, dunque, al "Mestalla" per questa amichevole.

5' | Bella azione in contropiede del Milan sulla sinistra: concesso lo spazio a Leao sulla fascia, ma il suo cross basso in mezzo viene liberato dalla difesa in maglia bianca. Nulla di fatto.

4' | Daniel Maldini prova il destro ad effetto su punizione dai venti metri: l'idea è buonissima, la realizzazione un po' meno e finisce un paio di metri fuori al lato della porta del Valencia.

3' | Punizione interessante guadagnata dal Milan con Brahim Diaz: siamo ai venti metri dalla porta dei padroni di casa; sul punto di battuta Daniel Maldini e Castillejo.

1' | Fischio d'inizio al "Mestalla": comincia l'amichevole tra Valencia e Milan!

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VALENCIA: Mamardashvili, Thierry, Gabriel Paulista, Hugo, Gaya, Alderete, Jason, Burlamaqui, Guedes, Cheryshev, M.Gomez.

A disp: Sobrino, Diakhaby, Manu Vallejo, Rivero, Esquerdo, Fran Perez, Javi Guerra, Vazquez, Diego Lopez, Joseda, Charli. All: José Bordalás

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Conti, Tomori, Romagnoli; Ballo-Touré; Tonali, Pobega; Castillejo, Diaz, Maldini; Leao.

A disp: Tatarusanu, Plizzari, Calabria, Hernandez, Gabbia, Kalulu, Di Gesù, Krunic, Saelemaekers, Robotti, Rebic, Giroud. All. Stefano Pioli.

----

Amici e amiche di MilanNews.it, buonasera!

Tra pochi minuti, precisamente alle 20:30, avrà inizio la quarta amichevole del pre campionato del Milan: al "Mestalla" i rossoneri sfideranno il Valencia. Potrete controllare in diretta tutte le azioni principali del match nel nostro live testuale. Seguiteci!