LIVE MN - Verona-Milan (1-1): fine primo tempo

Milan e Verona vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1. All'autogol di Veloso risponde il gol di Gunter con deviazione decisiva di Gabbia. Un bel Milan nei primi dieci minuti, poi i rossoneri si sono spenti e hanno lasciato troppi spazi in mezzo al campo. Servirà sicuramente qualcosa di più nel secondo tempo per portare a casa i tre punti.

47' Fine primo tempo.

46' Occasione Verona. Cross di Verdi, Gunter di testa sul secondo palo non trova la porta.

45' Due minuti di recupero.

42' Faraoni prova l'Eurogol, palla direttamente in curva.

39' Ammonito Bocchetti per proteste.

34' Corner Milan, Herny allontana. Adli poi sbaglia un appoggio facile a Theo e ragala palla al Verona.

33' Ci prova Theo Hernandenz dalla distanza, trova una deviazione e il Milan va dalla bandierina.

32' Fase di gioco caratterizzata da molti errori.

25' Milan molto sbilanciato in questo inizio di gara.

22' Sullo sviluppo del corner Kalulu commette fallo su Henry.

21' Altra accelerazione di Leao, altro giro dalla bandierina per i rossoneri.

19' Gol del Verona. Azione elaborata dell'Hellas, Gunter calcia dal limite, Gabbia è sulla traiettoria e devia il pallone nella propria porta.

17' Cross di Veloso dalla trequarti, Tatarusanu chiama e fa suo il pallone.

15' Scontro Leao-Magnani. Ad aver la peggio è il difensore del Verona.

13' Corner per il Milan. Tameze allontana la minaccia.

11' OCCASIONISSIMA MILAN! Scambio al limite Giroud-Brahim, il francese si presenta davanti a Montipò e mette incredibilmente fuori.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!! Giroud ruba palla sulla trequarti avversaria, assist per Leao che arriva sul fondo, scodella in mezzo e Velosa butta il pallone nella sua stessa porta. Milan in vantaggio!!

7' Mancino di Faraoni dal limite dell'area, Tatarusanu blocca in due tempi.

6' Primo corner del match per il Verona, Krunic allontana.

3' Tomori recupera palla in mezzo al campo, palla che arriva Adlì, assist per Giroud che prova lo scavetto dalla trequarti ma la conclusione termina alta sopra la traversa.

1' Si parte! Primo possesso per il Verona.

- Le squadre entrano in campo: Milan in completo bianco, Verona con la solita maglia gialloblu.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Bentegodi, dove questa sera andrà in scena Verona-Milan, match valido per la decima giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati ad una risposta dopo le vittorie di Atalanta, Inter e Napoli e soprattutto per archiviare definitivamente la doppia sconfitta con il Chelsea e l'ennesimo torto arbitrale in Champions League. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutto quello che succederà sul campo di San Siro. Restate con noi!!!

Formazioni ufficiali:

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, De Paoli, Verdi, Krustic; Henry. Allenatore.: Salvatore Bocchetti. A disposizione.: Chiesa, Perilli, Berardi, Terracciano, Cabal, Hongla, Praszelik, Sulemana, Kallon, Djuric, Piccoli.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Adli, Tonali, Krunic; Diaz, Giroud, Leao. Allenatore.: Stefano Pioli. A disposizione.: Mirante, Jungdal, Thiaw, Dest, Ballo-Touré, Vrancx, Pobega, Bakayoko, Bennacer Messias, Origi, Rebic.