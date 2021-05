LIVE MN - Verso Atalanta-Milan: tutta la squadra a Bergamo. Formazione: Leao centravanti, confermato l'XI

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN - (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemakers, Diaz, Calhanoglu, Leao. All. Pioli.

15.12 - L'Atalanta in casa ha vinto tutte le ultime 7 partite di campionato. L'ultima gara non vinta fra le mura amiche dai bergamaschi risale al pareggio per 3-3 contro il Torino dello scorso 6 febbraio 2021.

14.28 - I diffidati delle due squadre. Nell'Atalanta troviamo Toloi e Freuler mentre nel Milan troviamo Theo Hernandez, Bennacer, Dalot, Calhanoglu e Rebic.

13.45 - Solo un cambio di formazione rispetto al match contro il Cagliari: Rafael Leao giocherà come centravanti al posto dell'indisponibile Ante Rebic, out per un problema al polpaccio.

13.06 - Ad arbitrare il match tra Atalanta e Milan, valido per la 38esima giornata di Serie A ed in programma domenica alle 20:45, sarà il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Per il fischietto laziale sarà la 12esima volta in carriera in cui dirigerà i rossoneri sul campo, per un totale di 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La più recente esperienza risale proprio al match di andata a San Siro, terminato 0-3 in favore dell'Atalanta. Con i bergamaschi, invece, Mariani ha arbitrato 13 partite con 6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

12.35 - Nonostante gli infortuni, Rebic, Ibrahimovic e Gabbia hanno seguito il resto della squadra a Bergamo. Come anticipato da Pioli in conferenza stampa, è importante che la squadra faccia gruppo per centrale l'obiettivo Champions tutti assieme.

12.15 - Partiti da Milanello nel pieno dell’entusiasmo dei tifosi, i rossoneri sono appena arrivati all’albergo dove alloggeranno in attesa della sfida che vale la Champions di questa sera contro l’Atalanta. Ibrahimovic, Donnarumma e Leao i rossoneri più acclamati dai tifosi

12.09 - Dopo Milanello, i tifosi seguono la squadra anche a Bergamo. Come riportato dal nostro inviato, molti tifosi sono sotto l'albergo dove i rossoneri alloggeranno prima del match contro l'Atalanta.

11.45 - Molti giocatori sono rimasti colpiti dalla presenza dei quasi 6mila tifosi rossoneri a Milanello, arrivati per caricare la squadra in vista della trasferta di Bergamo.

11.20 - Grande entusiasmo fuori da Milanello nelle ore che hanno preceduto il match contro l'Atalanta, valido per l'ingresso in Champions dei rossoneri: tantissimi tifosi milanisti hanno accolto la squadra di Pioli con cori e applausi.

11.04 - Il pullman del Milan ha lasciato pochi minuti fa il centro sportivo di Milanello percorrendo il viale esterno tra due ali di folla. Un vero e proprio fiume rossonero ha travolto i giocatori: ancora una volta il popolo milanista ha mostrato tutto il suo calore alla squadra di Pioli.

10.52 - Dopo essere arrivati a Milanello, travolti dall’entusiasmo dei tifosi, i giocatori del Milan sono usciti all’esterno per ascoltare i cori e applaudire gli ultras, i quali, al grido di "Noi ci crediamo", hanno caricato la squadra in vista del delicato match di oggi.

10.25 - Brahim Diaz è stato letteralmente travolto dall'entusiasmo dei tifosi al suo arrivo a Milanello. Lo spagnolo giocherà dal primo minuto questa sera a Bergamo e il popolo rossonero si aspetta tanto da lui.

9.48 - Grande entusiasmo fuori dai cancelli di Milanello, con oltre 5mila persone presenti. La Curva Sud sta caricando la squadra prima della partenza per Bergamo. Bandiere e cori: i tifosi vogliono far sentire il loro calore ai giocatori di Pioli.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento ad Atalanta-Milan, match valido per trentottesima giornata di questo campionato. Partita fondamentale per i rossoneri, che oggi hanno l'ultimissima chance per centrare la Champions League. Restate con, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.