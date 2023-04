LIVE MN - Verso Bologna-Milan, la rivoluzione di Pioli: 10 cambi rispetto al Napoli

11.59 - Come riporta il Corriere dello Sport oggi Charles De Ketelaere avrà una nuova occasione da titolare, contro il Bologna: all'andata fece vedere il suo unico highlight in rossonero, un assist per Leao. Il belga ritrova la maglia da titolare per la prima volta da 42 giorni : l'ultimo precedente era la trasferta di Firenze, finita male con la vittoria della Fiorentina per 2-1.

12.20 - Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24, oggi a Bologna i cambi nella formazione titolare del Milan rispetto al Napoli potrebbero non essere "solo" dieci, ma undici: c'è infatti anche la possibilità che in porta non giochi Mike Maignan dal primo minuto. Se così fosse, al suo posto spazio a Ciprian Tatarusanu .

BOLOGNA – MILAN Sabato 15/04 h. 15.00

MASSA

COLAROSSI – DEL GIOVANE

IV: COLOMBO

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO S.

10.53 - I tanti tifosi che invocavano il suo impiego saranno felici: Aster Vranckx dovrebbe infatti partire da titolare oggi pomeriggio alle 15 contro il Bologna, in una gara cruciale di campionato. Come scrive questa mattina Tuttosport se così fosse si tratterà del debutto in assoluto da titolare del classe 2002 belga con la maglia del Milan.

10.28 - La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulla corsa Champions con la Lazio che con la vittoria di ieri sul campo dello Spezia ha definitivamente rotto gli indugi e ha creato un piccolo solco tra sè, seconda in classifica, e la Roma, terza: 8 punti di distacco. La rosea titola: "Come vola la Lazio". Il Milan, con la gara di oggi a Bologna da giocare, si trova a -9 dal secondo posto: una distanza francamente impensabile a inizio campionato e che i rossoneri devono cercare di colmare se vogliono mantenersi aperte più possibilità di accedere alla prossima Champions League.

10.00 - Dopo il successo nell'andata dei quarti di Champions League contro il Napoli e in attesa del ritorno in programma martedì sera al Maradona, il Milan tornerà in campo in campionato in casa del Bologna. Per questo match, Stefano Pioli sembra intenzionato a fare un maxi turnover per preservare i titolari in vista della trasferta di Napoli e potrebbe cambiare ben 10 giocatori rispetto a mercoledì a San Siro contro gli azzurri: davanti a Maignan, unico giocatore confermato rispetto alla Champions, potrebbero trovare spazio Florenzi, Thiaw, Kalulu e Ballo-Touré, in mezzo al campo Vranckx e Pobega, mentre in avanti, alle spalle di Origi, potrebbero agire Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Ad appena 66 ore dalla sfida di andata di Champions League contro il Napoli e a 78 da quella di ritorno, il Milan torna in campo oggi allo stadio Dall'Ara di Bologna per affrontare la squadra di Thiago Motta, ottava in classifica e che punta all'Europa. Gara fondamentale per i rossoneri che sono quarti in campionato e hanno visto la Lazio, seconda, allungare a +9 alimentando la sua mini fuga. Pioli non ha paura e si affida alle seconde linee: attesi 10 cambi rispetto al Napoli, per un turnover che non si vedeva così ampio da moltissimo tempo. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno nell'avvicinamento a questa sfida. Restate con noi!!!