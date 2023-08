live mn - Verso Bologna-Milan. Pulisic titolare, Calabria favorito su Kalulu

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. All. Pioli

16.00 - Non è la prima volta che all'esordio è il Bologna l'avversario dei rossoneri. Milan e Bologna si sfidano infatti alla prima giornata per la quarta volta in Serie A: due vittorie dei rossoneri e una dei rossoblù finora. Ultimo incrocio all’esordio il 2-0 a San Siro per il Milan nel 2020 con doppietta di Ibrahimovic.

15.35 - Il Milan questa sera giocherà nello stadio Renato Dall'Ara, un vero e proprio fortino nella scorsa stagione per il Bologna di Thiago Motta che è risultata essere la miglior difesa della Serie A (insieme all'Inter) nelle gare giocate in casa. Appena 14 gol subiti in 19 giornate. I rossoneri dovranno giocare anche contro questa statistica.

15.15 - Sarà la sfida n.187 tra Milan e Bologna, la n.93 in casa dei felsinei. Il bilancio dice 33 vittorie rossonere, 35 vittorie rossoblu e 24 pareggi. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione: il Milan andò a Bologna nella partita che capitava a cavallo tra le due sfide di Champions contro il Napoli, e Pioli decise di fare un turnover molto spinto, confidando nell'impegno di chi giocava poco. L'impatto iniziale fu devastante, visto che Sansone trovò il gol dopo 30 secondi e il Milan, con tutte le riserve in campo, era chiamato almeno a reagire. Al 40' Pobega trovava il pareggio con un bel tiro da fuori, e nel secondo tempo il Milan rischiò di vincere ma il risultato non si smosse dal pareggio. Nella stagione precedente il Milan vinse 4-2 una partita che il Bologna finì in 9, ma che fatica! Leao e Calabria portarono in vantaggio il Milan, poi un'autorete sfortunata di Ibrahimovic e il pareggio di Barrow ad inizio secondo tempo, mentre il Bologna era in 10, per l'espulsione di Soumaoro. Al 58' poi anche Soriano fu mandato sotto la doccia, e da lì il forcing rossonero che trovò efficacia solo a 6 minuti dalla fine con Bennacer. Poi, al 90' Ibrahimovic sigillò il 4-2 finale.

14.45 - Ecco i convocati di Thiago Motta per questa sera. Portieri: Bagnolini, Skorupski, Ravaglia. Difensori: Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, El Azzouzi, Fabbian (80), Ferguson, Moro, Urbanski. Attaccanti: Ndoye, Orsolini, Van Hooijdonk, Zirkzee.

14.15 - Bologna e Milan hanno pareggiato il loro confronto in campionato più recente (1-1 lo scorso 15 aprile) e non registrano due pareggi di fila in Serie A dal periodo tra il 2011 e il 2012, in quel caso sulla panchina dei rossoblù c’era l'attuale tecnico rossonero Stefano Pioli.

13.50 - Il pullman del Milan è arrivato nell'hotel di Bologna. Non sono scesi Caldara, Origi, Ballo-Touré e Saelemaekers, che non faranno parte della spedizione. C'è anche Yunus Musah nonostante la squalifica, per stare vicino ai compagni.

13.25 - Il Milan è arrivato a Bologna: i rossoneri sono sempre più vicini all'esordio in campionato, che si terrà stasera alle 20.45 contro il Bologna al Dall'Ara. Qui il video dei giocatori del Milan in partenza direttamente dal profilo Instagram del club rossonero.

13.00 - Pioli si affida all'undici titolare del precampionato con i nuovi Loftus e Reijnders mezzali al fianco di Krunic e Pulisic che partirà sulla fascia destra con Chukwueze pronto a subentrare a gara in corso. L'unico vero ballottaggio è quello tra Kalulu e Calabria: il capitano rossonero è recuperato ma comunque reduce da un infortunio muscolare, anche se dovrebbe stringere i denti ed esserci.

Finalmente ci siamo! Dopo settimane di trattative, che hanno visto il Milan protagonista, e amichevoli, ora si comincia a fare sul serio. Lunedì 21 agosto alle ore 20.45 il Milan sarà di scena al Dall'Ara per la prima giornata di Serie A contro il Bologna. L'obiettivo, come sempre, è partire con il piede giusto in campionato: quest'anno è più importante del solito perché i rossoneri avranno 5 big match nelle prime 10. Rimanete connessi su MilanNews.it per seguire passo dopo passo l'avvicinamento alla prima di campionato!