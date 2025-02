live mn Verso Bologna-Milan: rossoneri arrivati allo stadio. Tra poco le formazioni ufficiali

LA FORMAZIONE UFFICIALE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Gabbia, Terracciano, Bartesaghi, Bondo, Chukwueze, Sottil, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic. All. Sergio Conceiçao.

19.09 - Pochi istanti fa, il pullman con a bordo il Milan è arrivato allo stadio Dall'Ara in vista della sfida contro il Bologna in programma alle 20.45 e valida per il recupero della 9^ giornata di Serie A.

19.00 - Il prossimo sarà il 1500° successo del Milan in Serie A, solo due squadre nella storia della competizione hanno tagliato questo traguardo: Juventus (1705) e Inter (1590). Inoltre, Tijjani Reijnders ha realizzato otto gol in questo campionato, un centrocampista rossonero - escludendo i rigori - non faceva meglio da Antonio Nocerino nel 2011/12 (10).

17.52 - "Il Bologna F.C. devolverà metà dell'incasso della partita di questa sera contro il Milan per la raccolta fondi della Città metropolitana di Bologna in favore della popolazione colpita dall'alluvione dello scorso ottobre. A nome di tutta Bologna ringrazio la società e il Presidente Saputo per questo gesto di solidarietà e vicinanza per noi molto importante": le parole del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, riportate da sportmediaset.it in vista della sfida di questa sera al Dall'Ara tra Bologna e Milan, valida per il recupero della 9^ giornata di Serie A.

17.21 - In vista di Bologna-Milan di questa sera, il sito della Lega Serie A riferisce che il Diavolo è imbattuto da 17 gare consecutive contro gli emiliani in Serie A (13V, 4N): l’ultimo successo dei rossoblù risale al 6 gennaio 2016 (1-0 al Meazza con gol di Emanuele Giaccherini). Solo contro tre squadre i rossoneri hanno una serie di imbattibilità in corso più lunga nella massima serie: Catania (26), Chievo (25) e SPAL (26).

16.22 - Questa sera il Milan recupererà la gara della nona giornata di campionato di Serie A Enilive al Dall'Ara contro il Bologna: il calcio di inizio è fissato alle ore 20.45. La partita sarà diretta da uno degli arbitri più esperti a disposizione della squadra del designatore rocchi, il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. A coadiuvarlo al Var direttamente da Lissone ci saranno i colleghi Di Bello e Paterna. Come assistenti Lo Cicero e Mastrodonato, mentre il IV ufficiale sarà Piccinini.Si tratterà dell'incrocio numero 24 tra il fischietto laziale e il Milan: negli altri 23 precedenti i rossoneri hanno un bilancio positivo di 13 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incontro dei rossoneri diretto da Mariani è molto felice: era il 22 settembre, a inizio campionato, e il Diavolo vinceva il derby 2-1 con gol di Gabbia allo scadere. Con il Bologna i precedenti sono 17: 7 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte per il felsinei con questo direttore di gara.

15.10 - L'ex terzino sinistro rossonero Serginho dice la sua sull'imminente gara di stasera: "Per il Milan è come una finale: un successo riaprirebbe la corsa al quarto posto. A cosa succederebbe in caso di sconfitta invece preferisco non pensare: non dico che sarebbe finita, ma restando a meno otto dalla Juventus, una rimonta diventerebbe complicata".

14.30 - Tijjani Reijnders ha realizzato otto gol in questo campionato (tutti su azione), l’ultimo centrocampista centrale del Milan ad aver segnato più reti escludendo rigori in una stagione di Serie A è stato Antonio Nocerino nel 2011/12 (10).

14.00 - Escludendo la prima giornata, Bologna e Milan (41 punti entrambi nel campionato in corso) si sfidano in un match con esattamente gli stessi punti in classifica per la prima volta dalla 16ª giornata del 2017/18 (21 punti a testa in quel caso): i rossoneri vinsero per 2-1 al Meazza in quella circostanza.

13.00 - Milan con la porta inviolata in nove delle più recenti diciotto sfide esterne contro il Bologna in Serie A; in generale solo contro la Roma (25) i rossoneri hanno raccolto più clean sheet esterni che contro i rossoblù (24, come contro il Napoli).

12.30 - De Silvestri chiama sull'attenti il Bologna in vista della partita di questa: "Contro il Milan dovremo essere concentrati ogni secondo".

Amici ed amiche di MilanNews.it bentornati a tutti. Questa sera il Milan di Sergio Conceiçao sarà ospite al Renato Dall'Ara del Bologna di Vincenzo Italiano in una sfida che sa tanto di spareggio Champions. La vittoria è l'unico risultato plausibile se si vogliono continuare ad alimentare le speranze legate al quarto posto, calate drasticamente dopo lo scivolone di sabato a Torino contro i granata di Vanoli. Una vittoria permetterebbe al Diavolo di togliere l'asterisco ed andare a 5 punti dalla Juventus quarta, distanza importante ma non impossibile da recuperare considerati i 36 punti ancora in palio (30 con stasera). La stagione del Milan passerà dunque per Bologna, in questa giornata ricca di tensione che vi invitiamo a seguire grazie al nostro live testuale.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Ore: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it