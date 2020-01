LIVE MN - Verso Brescia-Milan: Kjær vince il ballottaggio con Musacchio, in attacco Ibra-Leao

17.45 - Stefano Pioli ha vinto entrambe le partite da allenatore in Serie A contro Eugenio Corini, con un punteggio complessivo di 5-0: Bologna-Chievo 4-0 e Inter-Palermo 1-0.

17.15 - Novità dell'ultima ora per quanto riguarda la formazione rossonera: Simon Kjær giocherà al centro della difesa insieme a Romagnoli. Il danese ha vinto il ballottaggio con Musacchio, l'argentino siederà dunque in panchina.

16.45 - Nelle tre partite di Serie A dall'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha registrato in media quattro tiri in più a partita rispetto al resto del suo campionato (18.7 v 14.7) - con i 195 cm dello svedese in mezzo all'area avversaria, anche i cross medi sono aumentati, passando da 11 a 20 a match.

16.15 - Nelle ultime tre sfide al Rigamonti contro il Milan il Brescia si è mostrato per nulla ispirato sotto l’aspetto realizzativo, senza mai trovare la via del gol contro la corazzata rossonera. Le Rondinelle cercheranno di invertire il trend nella prossima gara, per evitare di eguagliare il loro record negativo di partite interne consecutive senza andare a segno contro una singola avversaria in Serie A – quattro di fila contro il Bologna tra gli anni ’40 e ’60.

15.41 - Per il match di questa sera tra Brescia e Milan, lo stadio Rigamonti sarà tutto esaurito: è la prima volta in questa stagione che sono stati venduti tutti i biglietti per una gara casalinga della formazione bresciana.

15.24 - E' stato designato l'esperto Paolo Valeri per l'atteso e importante anticipo di Serie A tra Brescia e Milan. L'arbitro della sezione di Roma, in particolare, ha arbitrato due volte le rondinelle e 27 volte il Milan. Nei precedenti con il direttore di gara laziale i biancoazzurri hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta mentre i rossoneri hanno registrato 16 successi, 4 pareggi e una sconfitta.

14.55 - A dirigere la sfida del Rigamonti tra Brescia e Milan sarà Paolo Valeri. Gli assistenti saranno Bindoni e Prenna, il quarto uomo Giua. Al VAR ci saranno Di Bello e Longo.

14.38 - Questa la probabile formazione del Brescia per la sfida di questa sera contro il Milan: (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.

14.03 - Grazie alle ultime due vittorie di fila in campionato contro Cagliari e Udinese, il Milan, sfruttando anche il rallentamento della altre, si è avvicinato all'Europa League e ora il sesto posto è distante solo due punti. Il momento è positivo e i rossoneri dovranno sfruttare i prossimi due impegni contro Brescia e Verona per fare altri passi in avanti, ma Stefano Pioli non vuole fare tabelle. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina.

12.37 - In vista del match di questa sera contro il Brescia, La Stampa titola così sui rossoneri: "Il Milan punta la zona Europa". La formazione di Pioli, alle prese con il caso Paquetà, arriva da due vittorie di fila in campionato e se stasera dovesse vincere anche contro la squadra di Corini raggiungerebbe il sesto posto e dunque un piazzamento in Europa League.

12.25 - In vista del match di questa sera contro il Brescia, Stefano Pioli dovrebbe confermare per nove undicesimi la formazione che ha iniziato l'ultima sfida di campionato contro l'Udinese a San Siro: le uniche novità saranno Musacchio in difesa al posto di Kjaer e Calhanoglu largo a sinistra. Questo il probabile undici titolare del Milan per la trasferta di Brescia: (4-4-2) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

12.13 - Nonostante l'ottima prestazione e la doppietta di domenica contro l'Udinese, stasera a Brescia Ante Rebic partirà ancora una volta dalla panchina: come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Pioli confermerà infatti il 4-4-2 con il rientrante Calhanoglu nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo.

12.00 - Questa sera, il Milan sarà impegnato in casa del Brescia, un match che i rossoneri devono vincere a tutti i costi non solo per dare continuità alle ultime tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, ma anche perchè con un successo sarebbero per almeno due giorni al sesto posto e quindi virtualmente in Europa League. Fino a qualche settimana, sembrava un'utopia solo pensare ad un piazzamento europeo e invece ora l'obiettivo è assolutamente alla portata del Diavolo. Lo riferisce Tuttosport.

11.24 - L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan a Brescia con l'effeto Ibra. Paquetà chiede di restare a casa". I rossoneri, che si sono risollevati dopo il ritorno di Ibra in rossonero, saranno impegnati questa sera sul campo del Brescia e cercheranno la terza vittoria di fila in campionato. Non ci sarà Lucas Paquetà che ha chiesto a Pioli di non convocarlo in quanto non è sereno.

10.46 - L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan a Brescia per agganciare il sogno europeo. Paquetà è un caso". Questa sera i rossoneri saranno impegnati sul campo della squadra di Corini dove andranno a caccia del terzo successo consecutivo in Serie A che consentirebbe loro di agganciare l’Europa League. Intanto, però, a Milanello è scoppiato il caso Paquetà che ha chiesto a Pioli di non essere convocato per la trasferta di Brescia.

Amici e amiche di Milannews.it, con il nostro consueto live testuale, vi faremo compagnia fino al fischi d'inizio di Brescia-Milan, match valido per la seconda giornata di ritorno di Serie A. Restate con noi per perdervi nemmeno un aggiornamento!!!