LIVE MN - Verso Brescia-Milan: Musacchio e Calhanoglu tornano titolari, Rebic in panchina

14.38 - Questa la probabile formazione del Brescia per la sfida di questa sera contro il Milan: (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.

14.03 - Grazie alle ultime due vittorie di fila in campionato contro Cagliari e Udinese, il Milan, sfruttando anche il rallentamento della altre, si è avvicinato all'Europa League e ora il sesto posto è distante solo due punti. Il momento è positivo e i rossoneri dovranno sfruttare i prossimi due impegni contro Brescia e Verona per fare altri passi in avanti, ma Stefano Pioli non vuole fare tabelle. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina.

12.37 - In vista del match di questa sera contro il Brescia, La Stampa titola così sui rossoneri: "Il Milan punta la zona Europa". La formazione di Pioli, alle prese con il caso Paquetà, arriva da due vittorie di fila in campionato e se stasera dovesse vincere anche contro la squadra di Corini raggiungerebbe il sesto posto e dunque un piazzamento in Europa League.

12.25 - In vista del match di questa sera contro il Brescia, Stefano Pioli dovrebbe confermare per nove undicesimi la formazione che ha iniziato l'ultima sfida di campionato contro l'Udinese a San Siro: le uniche novità saranno Musacchio in difesa al posto di Kjaer e Calhanoglu largo a sinistra. Questo il probabile undici titolare del Milan per la trasferta di Brescia: (4-4-2) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

12.13 - Nonostante l'ottima prestazione e la doppietta di domenica contro l'Udinese, stasera a Brescia Ante Rebic partirà ancora una volta dalla panchina: come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Pioli confermerà infatti il 4-4-2 con il rientrante Calhanoglu nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo.

12.00 - Questa sera, il Milan sarà impegnato in casa del Brescia, un match che i rossoneri devono vincere a tutti i costi non solo per dare continuità alle ultime tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, ma anche perchè con un successo sarebbero per almeno due giorni al sesto posto e quindi virtualmente in Europa League. Fino a qualche settimana, sembrava un'utopia solo pensare ad un piazzamento europeo e invece ora l'obiettivo è assolutamente alla portata del Diavolo. Lo riferisce Tuttosport.

11.24 - L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan a Brescia con l'effeto Ibra. Paquetà chiede di restare a casa". I rossoneri, che si sono risollevati dopo il ritorno di Ibra in rossonero, saranno impegnati questa sera sul campo del Brescia e cercheranno la terza vittoria di fila in campionato. Non ci sarà Lucas Paquetà che ha chiesto a Pioli di non convocarlo in quanto non è sereno.

10.46 - L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Milan a Brescia per agganciare il sogno europeo. Paquetà è un caso". Questa sera i rossoneri saranno impegnati sul campo della squadra di Corini dove andranno a caccia del terzo successo consecutivo in Serie A che consentirebbe loro di agganciare l’Europa League. Intanto, però, a Milanello è scoppiato il caso Paquetà che ha chiesto a Pioli di non essere convocato per la trasferta di Brescia.

Amici e amiche di Milannews.it, con il nostro consueto live testuale, vi faremo compagnia fino al fischi d'inizio di Brescia-Milan, match valido per la seconda giornata di ritorno di Serie A. Restate con noi per perdervi nemmeno un aggiornamento!!!