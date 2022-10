LIVE MN - Verso Empoli-Milan, Kjaer e Pobega dal 1'. Assente Messias

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

16.50 - Olivier Giroud ha segnato negli ultimi tre match di Serie A e non arriva a quattro presenze di fila in gol in campionato dal gennaio 2017 con la maglia dell’Arsenal. Più in generale l’attaccante francese ha segnato quattro reti in queste prime sette gare giocate di campionato e solo nel 2014/15 (cinque con l’Arsenal) ha mai fatto meglio nelle sue prime otto presenze in una singola stagione tra Serie A, Premier League e Ligue 1.

16.20 - Dopo quasi un anno, Ciprian Tatarusanu torna a difendere la porta rossonera. L'ultima presenza del secondo portiere rossonero, infatti, risale all'unico successo nella passata Champions Legue dei rossoneri a Madrid.

15.49 - Sarà Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, ad arbitrare la sfida di Empoli. Il 42enne fischietto emiliano è alla sua 27ª direzione in Serie A e può vantare un precedente con entrambe le squadre: ha incontrato il Milan il 26 ottobre 2021, in occasione del successo per 1-0 sul Torino. A integrare la squadra arbitrale saranno i guardalinee Rossi e Di Gioia, il quarto uomoMaresca e il VAR Guida (AVAR Di Martino).

15.34 - Sarà la sfida numero 33 in totale, la 17esima in trasferta. In Serie A sarà la sfida numero 29, la 15esima in trasferta. Finora, guardando al campionato, 7 vittorie e 7 pareggi.

15.18 - Il Milan ha pareggiato tre delle quattro trasferte di questa stagione tra Serie A e Champions League (1V), tante quante nelle precedenti 20 gare fuori casa in tutte le competizioni (14V, 3N, 3P).

15.03 - Si gioca l'1 ottobre: quella di stasera sarà la 18esima volta che il Milan gioca in questa data. Finora 7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.

14.45 - Solo Napoli e Fiorentina (62 a testa) hanno registrato più recuperi offensivi dell’Empoli (60) in questo campionato, dall’altra parte invece - scrive Opta - il Milan è la squadra che ha segnato più gol in seguito a queste situazioni di gioco (quattro).

14.17 - Al fianco di Sandro Tonali, che ha recuperato totalmente dall'affaticamento muscolare patito durante la pausa per le nazionali, ci sarà Tommaso Pobega. Il centrocampista classe '99 darà un po' di respiro a Bennacer che ha giocato entrambe le partite con l'Algeria.

14.03 - Stefano Pioli con il suo Milan questa sera affronterà per la 15esima volta in carriera l’Empoli. Nei 14 precedenti, il mister rossonero ha ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Quella di domani è un’occasione da non perdere per migliorare queste statistiche, dato anche il fatto che il Milan arriva dalla sconfitta interna contro il Napoli.

13.44 - Con il gruppo, arrivato circa un'ora fa a Firenze, presenti anche Paolo Maldini e Ricky Massara.

13.30 - L'esterno brasiliano Junior Messias non è partito alla volta di Empoli con la squadra questa mattina. Il numero 30 rossonero è stato fermato da un risentimento muscolare al polpaccio destro. Un altro nome che si aggiunge nella colonna degli indisponibili a Milanello dopo Maignan, Theo, Origi e i lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi.

13.16 - Il Milan è partito alla volta di Empoli pochi minuti fa: questa sera alle 20.45 la squadra di Pioli giocherà contro l'Empoli allo stadio Castellani. Con la squadra è partito dopo diverse settimane di assenza anche Ante Rebic. Non è partito invece per la Toscana Junior Messias. La lista completa dei convocati rossoneri riportata dall'inviato di MilanNews.it Antonello Gioia:

Mirante, Tatarusanu, Jungdal; Calabria, Thiaw, Kjaer, Gabbia, Tomori, Kalulu, Dest, Ballo; Krunic, Pobega, Vranckx, Tonali, Adli, Bennacer, Diaz, Bakayoko; Rebic, Saelemaekers, Lazetic, Giroud, Leao, De Ketelaere.

13.00 - La sfida contro la squadra azzurra, in programma alle ore 20:45 al Castellani, sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport. Il live testuale sarà disponibile sul nostro sito web.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Milan, match valido per l'ottava giornata di Serie A. Dopo la sconfitta interna contro il Napoli nello scorso turno, i rossoneri vogliono voltare pagina contro gli uomini di Paolo Zanetti. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimanete con noi!