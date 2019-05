LIVE MN - Verso Fiorentina-Milan: fiducia a Bakayoko, pace 'Champions' con Gattuso

14.45 - Entrambe le ultime due sfide al Franchi tra Fiorentina e Milan in Serie A sono terminate in paritá: nella storia non sono mai arrivati tre pareggi consecutivi in casa dei viola.

14.30 - Rino Gattuso, si sa, è uno che da giocatore non mollava mai e questo atteggiamento lo ha anche ora da allenatore: il tecnico rossonero vuole infatti lottare fino alla fine per provare a raggiungere il quarto posto in classifica, ma dovrà fare i conti con l'Atalanta di Gasperini che al momento ha tre punti di vantaggio sul Milan. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera.

Amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti! I saluti vi giungono dallo stadio Franchi, dal quale vi accompagneremo fino al fischio d'inizio di Fiorentina-Milan. Un avvicinamento alla gara da vivere live, passo dopo passo, per seguire tutte le novità, ultime dal campo, aggiornamenti e statistiche. Un match da non fallire, con la possibilità di tenere ancora vivo il sogno Champions in caso di risultato negativo dell'Atalanta impegnata a Reggio Emilia contro il Genoa. Tutto live, tutto su MilanNews.it!

- Stasera contro la Fiorentina, Rino Gattuso potrà contare nuovamente su Alessio Romagnoli, che ha saltato l'ultima gara contro il Bologna per squalifica: il capitano milanista, come riporta Tuttosport, giocherà titolare al centro della difesa rossonera al fianco di Mateo Musacchio, il quale ha vinto il ballottaggio con Zapata.

- Dopo un lungo digiuno, l'esterno spagnolo è tornato finalmente a segnare contro il Bologna e la speranza a Milanello è che questa rete possa dargli quella scossa per tornare ad essere il giocatore decisivo di inizio stagione. Il calo di rendimento di Suso è stato evidente negli ultimi mesi, ma Rino Gattuso ha comunque continuato a dargli fiducia e a schierarlo in campo. Con l'assenza di Paquetà, dovrà essere Suso, insieme anche a Calhanoglu, a prendere per mano i compagni e trascinarli verso il quarto posto con la sua qualità.

- Nessun recupero miracoloso, ma una convocazione per avere nello spogliatoio un vero esempio: si spiega così, secondo La Gazzetta dello Sport, il fatto che, nonostante non sia disponibile, Lucas Biglia abbia comunque viaggiato con il resto della squadra rossonera alla volta di Firenze per il match di questa sera contro la Fiorentina. "È convocato ma non è a disposizione, però è giusto che stia a contatto con la squadra perché è una presenza importante" le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa.

- Come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Gattuso e Bakayoko si sono chiariti il giorno dopo davanti a Leonardo e Maldini e lo hanno fatto perchè entrambi hanno capito che in questo momento cruciale della stagione il bene del Milan deve essere messo prima di tutto. Hanno bisogno uno dell’altro: il francese ha bisogno dell’allenatore per provare a lasciare un ricordo migliore di sé, mentre il tecnico ha bisogno dell'ex Monaco perchè, per sperare ancora nel quarto posto, in mezzo al campo non può fare a meno in questo momento del rossonero con il rendimento migliore nella seconda parte di stagione.