Verso Fiorentina-Milan: Pioli punta su Thiaw e Bennacer, c'è Pulisic a destra

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

15.30 - A fronte delle diverse assenze alle quali bisognerà far fronte questa sera, Stefano Pioli ha ben deciso di portarsi dietro dalla Primavera di Ingazio Abate tre dei prodotti più talentuosi del settore giovanile rossonero, ovvero Kevin Zeroli, Jan-Carlo Simic e Davide Bartesaghi.

15.00 - L’arbitro designato per Fiorentina vs Milan di questa sera è Maresca della sezione di Napoli. Sarà la 16ma volta alla direzione del Milan per il partenopeo, finora 8 vittorie rossonere, 4 pareggi e 3 sconfitte. Non ci sono precedenti tra Milan e Fiorentina con Maresca arbitro; in questa stagione Maresca ha incontrato il Milan in due occasioni, entrambe vittoriose: un 1-0 in casa contro il Verona alla 5a giornata, e la rocambolesca partita di Udine, vinta per 3-2, con il caso razzismo avente Maignan vittima, gestito bene dall'arbitro campano.

14.30 - Stasera all'Artemio Franchi di Firenze andrà in scena l'anticipo della 30^ giornata di Serie A fra la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il Milan di Stefano Pioli. Il bilancio complessivo delle partite in campionato fra queste due storiche compagini italiane sorride ai rossoneri, che hanno vinto 80 dei precedenti 180 incontri, pareggiandone 48 e perdendone 52, 37 dei quali addirittura in trasferta.

13.30- Milan, occhio ai cartellini a Firenze. Sono infatti due i giocatori che rischiano di saltare la prossima sfida di campionato contro il Lecce perché diffidati. I giocatori in questioni sono Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah

12.30 - Contrariamente a quanto accaduto nelle ultime trasferte, Zlatan Ibrahimovic non sarà presente questa sera a Firenze al fianco del Milan per la sfida contro la Fiorentina valida per la 30^ giornata di Serie A. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che sugli spalti del Franchi ci sarà invece il presidente rossonero Paolo Scaroni che con la sua presenza vuole rendere omaggio alla memoria del dirigente viola Joe Barone.

12.00 - Il Milan punta a blindare il secondo posto e in attacco Stefano Pioli si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud che non segna da quattro partite in campionato e che vuole chiudere al meglio la stagione prima di salutare il Milan e di andare a giocare in Mls al Los Angeles FC. La trasferta della squadra milanista non è però partita nel migliore dei modi: a causa di un problema tecnico, infatti, il volo con a bordo i rossoneri è stato costretto a tornare a Malpensa subito dopo il decollo. Trovato un nuovo aereo, il Milan è ripartito e ha raggiunto Firenze con tre ore di ritardo.

11.45 - Dopo la sosta per le nazionali, è il momento di tornare in campo per il Milan che sarà impegnato sul campo della Fiorentina, nella sfida valida per la 30^ giornata di Serie A. Per questa gara, Stefano Pioli dovrà a fare meno dello squalificato Theo Hernandez e così come terzino sinistro verrà adattato Alessandro Florenzi. A destra ci sarà Davide Calabria, mentre al centro della difesa, al fianco di Fikayo Tomori, dovrebbe trovare spazio Malick Thiaw dal primo minuto. In mezzo al campo, ci dovrebbe essere la coppia composta da Tijjani Rejnders, reduce dal primo gol con l'Olanda, e Ismael Bennacer. Davanti, alle spalle di Olivier Giroud, giocheranno i soliti tre, vale a dire Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 30^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno da Firenze e dal ritiro della squadra rossonera. Restate con noi!!!