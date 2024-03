live mn Verso Fiorentina-Milan: Pioli scegli Thiaw e Bennacer, c'è Pulisic a destra

vedi letture

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

12.00 - Il Milan punta a blindare il secondo posto e in attacco Stefano Pioli si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud che non segna da quattro partite in campionato e che vuole chiudere al meglio la stagione prima di salutare il Milan e di andare a giocare in Mls al Los Angeles FC. La trasferta della squadra milanista non è però partita nel migliore dei modi: a causa di un problema tecnico, infatti, il volo con a bordo i rossoneri è stato costretto a tornare a Malpensa subito dopo il decollo. Trovato un nuovo aereo, il Milan è ripartito e ha raggiunto Firenze con tre ore di ritardo.

11.45 - Dopo la sosta per le nazionali, è il momento di tornare in campo per il Milan che sarà impegnato sul campo della Fiorentina, nella sfida valida per la 30^ giornata di Serie A. Per questa gara, Stefano Pioli dovrà a fare meno dello squalificato Theo Hernandez e così come terzino sinistro verrà adattato Alessandro Florenzi. A destra ci sarà Davide Calabria, mentre al centro della difesa, al fianco di Fikayo Tomori, dovrebbe trovare spazio Malick Thiaw dal primo minuto. In mezzo al campo, ci dovrebbe essere la coppia composta da Tijjani Rejnders, reduce dal primo gol con l'Olanda, e Ismael Bennacer. Davanti, alle spalle di Olivier Giroud, giocheranno i soliti tre, vale a dire Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 30^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno da Firenze e dal ritiro della squadra rossonera. Restate con noi!!!