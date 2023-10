live mn - Verso Genoa-Milan: possibile rivoluzione in attacco, torna Adli in regia. Kjaer assente

vedi letture

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN (4-3-3); Maignan, Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Adli, Reijnders, Chukwueze, Okafor, Leao/Jovic.

13.54 - Genoa-Milan, sfida valida per la ottava giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN sul canale 214 del satellite, su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251) e in live web testuale su MilanNews.it.

13.36 - Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Gilardino per la sfida di questa sera contro il Milan: Leali, Martinez, Sommariva, Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Frendrup, Galdames, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Thorsby, Ekuban, Fini, Gudmundsson, Messias, Puscas.

13.20 - Arrivano importanti novità di formazione per la gara di questa sera contro il Genoa, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Mister Pioli è intenzionato a far partire dalla panchina il tridente che fin qui ha giocato più di tutti: Leao, Giroud e Pulisic. A loro posto dovrebbero partire dal primo minuto Okafor sulla sinistra, Chukwueze sulla destra e Jovic in mezzo all'attacco alla prima da titolare con la maglia del Milan.

13.00 - Per Genoa-Milan, sfida dell'ottava giornata del campionato di Serie A in programma questa sera al “Ferraris”, risultano assenti tra i rossoneri i seguenti calciatori tutti per infortunio: Kjaer, Loftus-Cheek, Krunic, Bennacer, Kalulu e Caldara. Sei infortunati dunque per Stefano Pioli.

12.47 - Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Simon Kjaer non sarà presente per la trasferta di Genova contro la squadra di Gilardino. Il centrale danese è rimasto a Milanello così da essere gestito a causa di un un affaticamento muscolare.

12.24 - Si riportano di seguito i calciatori convocati da Stefano Pioli per il match di questa sera del “Ferraris” tra Genoa e Milan:

Portieri: Maignan, Sportiello, Mirante

Difensori: Calabria, Florenzi, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Theo Hernandez, Bartesaghi

Centrocampisti: Musah, Adli, Reijnders, Pobega

Attaccanti: Leao, Giroud, Pulisic, Okafor, Chukwuezs, Jovic, Romero

12.12 - Il Milan è appena arrivato in un hotel del capoluogo ligure, dove sosterrà in attesa del match di questa sera al “Ferraris” contro il Genoa. Solo una novità da segnalare tra i convocati: presenti tutti i calciatori escluso Kjaer ed eccezion fatta per i noti infortunati Loftus-Cheek, Krunic, Bennacer, Kalulu e Caldara.

Il Milan, con questo calendario, non ha tempo nè di riflettere nè di riposare. I rossoneri sabato saranno già di nuovo in campo in campionato, a Marassi contro il Genoa. Per la partita hanno avuto un solo allenamento al completo per prepararsi. Come sempre, grazie al nostro live testuale, vi accompagneremo fino al calcio d'inizio del match.