LIVE MN - Verso Inter-Milan, Leao in panchina. Salgono le quotazioni del 3-5-2

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Giroud, Origi.

16.10 - La sfida fra Inter e Milan sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà coadiuvato da Bindoni e Imperiale. Il quarto ufficiale invece sarà Sozza. Al VAR ci sarà Mazzoleni con Fabbri AVAR.

15.44 - Inter-Milan si gioca anche a Boston. Metti oltre mille tifosi insieme, un piccolo San Siro dall’altra parte dell’Oceano. L’Inter club Manhattan e il Milan club Boston si ritrovano oggi al ristorante italiano "Ducali" - riporta la Gazzetta dello Sport - nel quartiere North End della capitale del Massachusetts. Ma quella sarà anche la sede della trasmissione tv Cbs "Calcio e Cappuccino": è così che la Serie A sbarca negli Stati Uniti, è attraverso Paramount+ che il derby di Milano sarà visto negli States. Ai tifosi interisti e nerazzurri d’America è arrivato anche un messaggio dedicato da Dzeko e Giroud.

15.17 - Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marco Nosotti ha commentato così il possibile cambio di modulo di Stefano Pioli in vista del derby di questa sera: "I principi non cambiano, lo fanno un po' gli interpreti e le posizioni. Non puoi costringere il centrocampo a due a portare la croce, è necessario recuperare qualche pallone in più. Credo che Pioli voglia tenere anche più il palleggio, più qualità, con un uomo in più a centrocampo. La figura del trequartista nel Milan è complessa e in questo momento il tecnico non ha gli uomini che possono fare meglio".

14.25 - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alexandre Pato ha parlato così di chi potrebbe essere decisivo nel derby di questa sera: "Leao può fare la differenza, ma a me piace molto anche Giroud. Lui è amico del gol, e nel derby sa già come si fa".

13.59 - Le indiscrezioni, sempre più insistenti, di un Milan con il 3-5-2 nel derby di questa sera sono il sintomo di un potenziale cambiamento, con Stefano Pioli chiamato a dare una sterzata alla sua squadra. Nel corso della settimana vi abbiamo raccontato, insieme ai colleghi di altre testate, di sessioni di allenamento più lunghe e con lavori maniacali sui movimenti, sia nel 3-5-2 sia nel 4-3-3. Le assente contemporanee di titolari fondamentali per lo sviluppo del gioco come Maignan, Tomori e Bennacer e il relativo rispolvero di Messias come mezzala nei cinque di centrocampo, sono delle conseguenze dirette della difficoltà numerica e qualitativa che sta affrontando l’allenatore milanista in questa fase delicata della stagione.

Potrebbe fare rumore l’eventuale "taglio" di Rafael Leao dai titolari, ma anche il portoghese, nelle ultime uscite, è apparso scarico fisicamente e una coppia più pesante con Origi e Giroud consentirebbe, almeno sulla carta, una maggiore fisicità nei duelli individuali con i tre difensori dell’Inter. Ancora qualche ora e poi scopriremo cosa avrà deciso Pioli.

13.32 - Attraverso al proprio profilo Twitter, l'ex attaccante del Diavolo, Andriy Shevchenko, ha voluto sostenere i rossoneri in vista del derby di questa sera con un messaggio: "Forza ragazzi! In bocca al lupo per stasera!", le parole dell'ucraino.

13.07 - Pochi dubbi e abbondanza per Simone Inzaghi, che, in vista del Derby, può contare sull'intera rosa. Skriniar, senza fascia da capitano, dovrebbe tornare in campo dal primo minuto con Acerbi (in vantaggio su De Vrij) e Bastoni davanti a Onana. Sulla destra Darmian è favorito su Dumfries, mentre tornerà Dimarco sul fronte mancino. Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, l'altro piccolo rebus da sciogliere riguarda l'attacco: Dzeko in pole su Lukaku per fare coppia con Lautaro. Non ci sarà Correa, che ha accusato un risentimento muscolare e pertanto non sarà nemmeno in panchina.

12.45 - Leao questa sera partirà dalla panchina. Al suo posto, accanto all'inamovibile Olivier Giroud nell'attacco a due, ci sarà uno tra Rebic e Origi. Alle loro spalle un centrocampo a cinque formato da Calabria, Messias, Tonali, Krunic e Theo Hernandez, con il trittico Kalulu-Kjaer-Gabbia in difesa. La seconda soluzione di Stefano Pioli, meno probabile, è il 4-3-3 con il brasiliano ex-Crotone a fare da mezzala. Rebic, in questo modulo, andrebbe a prendere le veci di Leao sull'out di sinistra - con Saelemaekers a destra.

Amici a amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di accompagnamento verso il match delle 20.45 tra Inter e Milan, valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I rossoneri non sono in un buon momento: il successo, infatti, manca dalla prima gara del 2023 a Salerno (nelle ultime cinque partite, in tutte le competizioni, sono arrivate quattro sconfitte ed un pareggio per la squadra allenata da Stefano Pioli). Rimanete con noi per non perdevi novità, statistiche e notizie dell'ultima ora!