LIVE MN - Verso Inter-Milan: Leao titolare, a destra ballottaggio Saelemaekers-Messias. Pullman partito da Milanello

Ecco la probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

18.40 - Come riportano le immagini di Sky Sport 24 il pullman della squadra rossonero è partito in questi istanti dal centro sportivo di Milanello in Carnago alla volta di San Siro. La formazione di Pioli è rimasta in ritiro dall'allenamento di ieri pomeriggio nel centro sportivo rossonero.

18.36 - Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano, è intervenuta a Sky Sport 24 e ha parlato della situazione legata allo stadio di San Siro e il suo futuro. Queste le sue parole: "Milano è città che guarda al futuro e non può fare a meno di ascoltare due squadre che da anni chiedono nuovo impianto. Procedura lunga e complicata con tanti interlocutori, ma credo che la gioia di avere due milanesi in semifinale non possa prescindere dall’ascolto dei bisogni delle due squadre: necessario andare avanti nell’ascolto delle squadre e nella selezione dell’area corretta che spero sia questa di San Siro, che è l’area dello sport milanese".

18.13 - Sarà la sfida n. 248 tra Milan e Inter, contando tutte le competizioni, la n.122 in trasferta. Il bilancio è a favore dei nerazzurri, con 45 vittorie; 40 i successi del Milan. La storia recente non sorride affatto ai colori rossoneri, con 3 vittorie nelle ultime 20 sfide, l'ultima delle quali nello scorso campionato, grazie alla doppietta di Giroud; prima di quella, nel 2020-21, la doppietta la fece Zlatan Ibrahimovic, gol di Lukaku per il 2-1 finale. L'ultima sfida in assoluto a Milano sponda nerazzurra è stata l'1-0 in questo campionato, datato 5 febbraio, con gol decisivo di Lautaro Martinez al 34'.

17.42 - Cresce sempre di più l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League di questa sera tra Inter e Milan, specialmente in città. Fin da questa mattina i tifosi delle due squadre hanno riempito Piazza Duomo. Diversi i tifosi rossoneri in arrivo da moltissime parti del mondo diversi e accorsi oggi a Milano per sostenere la squadra di Stefano Pioli. Le foto

17.27 - Arbitrerà il francese Turpin. Sarà la partita n.4 per lui a dirigere il Milan, e sarà il primo derby che dirigerà. Finora Turpin ha arbitrato il Milan nella sconfitta interna contro l'Arsenal per 2-0 in Europa League, nell'1-1 interno col Porto nella fase a gironi della scorsa Champions, e in questa stagione nel pareggio per 0-0 in casa del Tottenham di Conte, nel ritorno degli Ottavi.

17.02 - Ismael Bennacer è stato operato al ginocchio questa mattina a Lione (QUI la notizia) e i tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi, una doccia fredda per il giocatore e per il Milan. Queste le parole del centrocampista algerino affidate a un post Instagram: "Buongiorno a tutti

L’operazione al ginocchio è andata molto bene, il cammino verso la convalescenza inizia oggi.

Sarà lungo, difficile, mi terrà lontano dai campi da gioco per molti mesi. Ma sono pronto a superare questa prova, con coraggio e determinazione.

Lavorerò duramente, mi impegnerò ogni giorno per tornare più forte di prima e difendere nuovamente i colori del mio club e della mia nazionale.

Grazie a tutti per la forza che mi state dando e per i tanti messaggi ricevuti. Vi terrò informati su come andrà il mio recupero".

16.55 - Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

Dalle 17 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI: È il giorno di Inter-Milan di Champions League! Le ultimissime news.

Vi ricordiamo come sempre che potrete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch collegando il vostro account Amazon Prime a quello di Twitch Gaming (clicca qui).

Ne discuteremo con voi dalle 17:00 alle 19.00 circa, con tutta la redazione di MilanNews.it

Tifosi rossoneri, vi aspettiamo numerosi!

16.24 - Luca Marchegiani, ex portiere, ha spiegato a Tuttosport che partita dovrà fare il Diavolo per sperare di vincere e rimontare lo 0-2 dell'andata: "Il Milan ha l’obbligo di attaccare, fare gol. Deve sfruttare l’imprevedibilità di chi è in grado di saltare l’uomo come Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. Se il Milan dovesse fare un gol poi la pressione a livello psicologico passerebbe all’Inter".

16.04 - A San Siro per l'euroderby di ritorno ci sarà anche il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, accompagnato dal vice segretario Marchetti. La particolarità, spiega la Gazzetta dello Sport, sta nel dove seguirà la partita il massimo dirigente del calcio europeo, visto che stasera sarà ospite nello sky box del presidente nerazzurro Steven Zhang.

15.48 - Il Milan è a 18 minuti dal digiuno record di gol nel derby. Il primato resiste dalla stagione 1954, quando per 317' i rossoneri non riuscirono a segnare all'Inter. Ora la squadra di Pioli è arrivata a quota 300, con l'ultima rete segnata ai cugini che è stata segnata da Rafael Leao al 15' del secondo tempo nella gara d'andata, gol che garantì la vittoria al Milan per 3-2. Nelle tre sfide successive, la squadra di Pioli non ha mai segnato, un record negativo che non accadeva ormai da 43 anni e che rischia di allungarsi fino al record assoluto. Se il Milan non segnerà nei primi 18 minuti della sfida di stasera, questo primato negativo passerà nelle mani dell'attuale rosa milanista. A riportarlo è Il Giornale.

15.16 - SkySport24 riferisce il programma del pomeriggio del Milan che è in ritiro a Milanello da ieri sera: in questo momento i giocatori rossoneri stanno riposando, poi alle 17.30 è in programma la merenda, mentre alle 18 ci sarà la consueta riunione tecnica in vista del derby di Champions League di questa sera. Alle 18.40 è prevista infine la partenza della squadra in pullman per raggiungere San Siro.

14.57 - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per Inter-Milan, match valdio per le semifinali di ritorno di Champions League:

Arbitro: Clément Turpin FRA

Assistenti: Nicolas Danos FRA - Benjamin Pages FRA

IV uomo: Stéphanie Frappart FRA

VAR: Jérôme Brisard FRA

AVAR: Benoît Millot FRA

14.35 - Mancano sempre meno ore al fischio d'inizio di Inter-Milan, match valido per le semifinali di ritorno di Champions League. Si riparte dallo 0-2 dell'andata per i nerazzurri, ma a Milanello credono nella rimonta. Il club rossonero, su Twitter, ha pubblicato questo messaggio in vista del derby: "Un'unica missione!".

14.03 - Ariedo Braida, storico dirigente della nostra Serie A, attualmente alla Cremonese ma a lungo all'interno dell'organigramma del Milan, ha parlato a Libero del derby di Champions di questa sera ripartendo dalla possibile rimonta rossonera dopo il 2-0 subito all'andata: "Il calcio è strano, lo 0-2 è ribaltabile. Serve però il vero Milan, una squadra che giochi con voglia ed orgoglio. Leao può dare la scossa, con lui tutto può succedere. Fa cose in campo che gli altri non sanno fare. È un Gullit moderno".

13.19 - Secondo quanto riferisce Sky, questa mattina il Milan ha svolto la rifinitura a Milanello, durante la quale ha svolto un po' di streching e poi ha lavorato sulla tattica e sulle palle inattive. Ottime notizie da Rafael Leao che sta bene e quindi sarà titolare stasera contro l'Inter. Ieri Junior Messias si era allenato a parte, mentre oggi ha lavorato in gruppo ed è stato provato con continuità. Per questo, l'unico dubbio di formazione è a destra tra il brasiliano e Alexis Saelemaekers.

13.13 - Luca Marchegiani, ex portiere, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell'euroderby di ritorno di questa sera: "La partita è ancora aperta. Ma molte delle possibilità del Milan dipenderanno dalle condizioni di Rafael Leao… È sempre sbagliato caricare un solo giocatore, per quanto forte e pronto, di troppe responsabilità. Però è una delle poche variabili a cui il Milan si può affidare per cercare l’impresa. Il Milan è sempre stata 'squadra' in questi anni ma difficilmente può prescindere da alcune sue caratteristiche: le accelerazioni e l’imprevedibilità della sua fascia sinistra. Quanto pesa l’assenza di Bennacer? Pesa tanto perché in mezzo al campo il Milan non ha molte alternative nel ruolo di centrocampisti centrali".

12.49 - Stasera lo stadio di San Siro sarà ovviamente tutto esaurito per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan e si registrerà l'incasso più alto della storia del calcio italiano (intorno ai 12 milioni di euro). Per il match di questa sera, saranno presenti oltre 50 broadcaster per un evento che verrà trasmesso in 115 Paesi.

12.35 - Questo il probabile undici dell'Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

11.59 - La Champions League fa ricche Inter e Milan. L'accesso alla finale di Istanbul, riferisce oggi il Corriere dello Sport, vale un altro bonus di 15,5 milioni di euro. Tra premi UEFA e incassi al botteghino, le due società si sono già assicurate circa 125-130 milioni a testa. A lungo si è sottolineato quanto la qualificazione alla competizione europea più importante fosse decisiva per sistemare i bilanci dei due club e le sorti dei due allenatori, che arrivando sino a questo punto hanno già fatto guadagnare alle rispettive società circa il triplo dei soldi garantiti con l'ingresso nei gironi.

11.29 - Paolo Scaroni è arrivato poco fa negli uffici della Lega Serie A. Interpellato dai giornalisti presenti, il presidente rossonero ha risposto così ad una domanda in vista delll'euroderby di ritorno di questa sera a San Siro: “Se sono ottimista per il derby di stasera? Molto, sono sempre ottimista” riporta tuttomercatoweb.com.

11.24 - La notizia più bella di ieri per i tifosi del Milan è arrivata nel pomeriggio intorno alle 17 quando a Milanello è iniziato l'allenamento e in campo c'era anche Rafael Leao, il quale è dunque a disposizione di Stefano Pioli per l'euroderby di ritorno di questa sera. Un recupero lampo quello del portoghese, la cui assenza si è sentita tantissimo nella sfida di andata: toccherà a lui prendere per mano il Diavolo e provare a fare l'impresa di ribaltare lo 0-2 di sei giorni fa.

11.00 - Stasera contro l'Inter, nella semifinale di ritorno di Champions League, Stefano Pioli recupera Rafael Leao, ma dovrà fare a meno di Ismael Bennacer, che verrà operato oggi al ginocchio. Il trequartista sarà Brahim Diaz. Novità importante anche in difesa rispetto alla sfida di andata; non ci sarà infatti Simon Kjaer, al suo posto Malick Thiaw che farà coppia con Fikayo Tomori.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Inter-Milan, match valido per le semifinali di ritorno di Champions League. Si ripartirà dallo 0-2 dell'andata per i nerazzrrui. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro dei rossoneri. Restate con noi!!!