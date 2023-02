LIVE MN - Verso Inter-Milan, più 3-5-2 che 4-3-3. Leao in panchina

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN:

(60%) 3-5-2: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Giroud, Origi.

(40%) 4-3-3: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Rebic.

13.07 - Pochi dubbi e abbondanza per Simone Inzaghi, che, in vista del Derby, può contare sull'intera rosa. Skriniar, senza fascia da capitano, dovrebbe tornare in campo dal primo minuto con Acerbi (in vantaggio su De Vrij) e Bastoni davanti a Onana. Sulla destra Darmian è favorito su Dumfries, mentre tornerà Dimarco sul fronte mancino. Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, l'altro piccolo rebus da sciogliere riguarda l'attacco: Dzeko in pole su Lukaku per fare coppia con Lautaro. Non ci sarà Correa, che ha accusato un risentimento muscolare e pertanto non sarà nemmeno in panchina.

12.45 - Leao questa sera partirà dalla panchina. Al suo posto, accanto all'inamovibile Olivier Giroud nell'attacco a due, ci sarà uno tra Rebic e Origi. Alle loro spalle un centrocampo a cinque formato da Calabria, Messias, Tonali, Krunic e Theo Hernandez, con il trittico Kalulu-Kjaer-Gabbia in difesa. La seconda soluzione di Stefano Pioli, meno probabile, è il 4-3-3 con il brasiliano ex-Crotone a fare da mezzala. Rebic, in questo modulo, andrebbe a prendere le veci di Leao sull'out di sinistra - con Saelemaekers a destra.

Amici a amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di accompagnamento verso il match delle 20.45 tra Inter e Milan, valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I rossoneri non sono in un buon momento: il successo, infatti, manca dalla prima gara del 2023 a Salerno (nelle ultime cinque partite, in tutte le competizioni, sono arrivate quattro sconfitte ed un pareggio per la squadra allenata da Stefano Pioli). Rimanete con noi per non perdevi novità, statistiche e notizie dell'ultima ora!