LIVE MN - Verso Juve-Milan, ecco come giocherà Pioli a Torino

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

13.36 - Di seguito i convocati di Max Allegri, tecnico della Juventus, in vista della sfida in programma questa sera contro il Milan. Assenti Vlahovic e Fagioli, così come Pogba.

Portieri - Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori - Bremer, Danilo, Gatti, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Barbieri

Centrocampisti - Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti

Attaccanti - Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior

13.10 - Juventus-Milan, gara che sarà valida per la 37ª giornata di Serie A e che si disputerà domenica 27 maggio alle 20:45, sarà visibile in esclusiva su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio computer. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona Dazn e sul sito di MilanNews.it, inoltre, sarà disponibile il live testuale con un ampio pre e post-partita.

12.51 - Si giocherà questa sera Juventus-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A in programma questa sera all'Allianz Stadium. In casa rossonera saranno ben quattro i diffidati, che in caso di ammonizione saranno costretti a saltare l'ultima sfida in programma a San Siro contro il Verona. A rischiare la squalifica saranno Kjaer, Rebic, Kalulu e Pobega. Tutti e quattro i giocatori, però, dovrebbero partire dalla panchina questa sera.

12.30 - Stefano Pioli si affiderà come di consueto ad un 4-2-3-1. In porta Maignan, difesa composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo spazio alla coppia Tonali-Krunic. Sulla trequarti invece ci sarà Brahim Diaz, affiancato da Messias e Rafael Leao rispettivamente a destra e a sinistra. In attacco Giroud.

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Juventus-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Una partita molto importante per i rossoneri, che ricorre proprio nel ventennale della finale di Champions vinta a Manchester proprio contro i bianconeri. Dopo le sconfitte di Atalanta e Roma, alla formazione di Stefano Pioli basta un solo punto per qualificarsi alla fase a gironi della Champions League per la terza stagione consecutiva!