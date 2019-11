LIVE MN - Verso Juventus-Milan: Conti più di Calabria, Krunic dal 1'

15.40 IL 3421 DI PIOLI - Esperimento rimandato. Ci sarà tempo e modo (e una sosta di mezzo) per provare e riprovare i meccanismi del 3-4-2-1. Contro la Juventus, mister Stefano Pioli si affiderà nuovamente al più collaudato 4-3-3, con due terzini e due centrali difensivi puri. Theo Hernandez avrà la solita libertà di "offendere", ma dovrà comunque fare un'ottima fase difensiva.

15.30 UNICO BALLOTTAGGIO - Il Milan dovrebbe scendere in campo a Torino con il 4-3-3. Un solo dubbio di formazione: l’unico ballottaggio vero è tra Conti e Calabria, con l’ex atalantino che dovrebbe essere in vantaggio rispetto al proprio compagno di reparto.

15.20 I CONVOCATI - Donnarumma A., Donnarumma G., Reina, Calabria, Caldara, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Rodríguez, Romagnoli, Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Krunić, Paquetá, Leão, Piątek, Rebić, Suso. Come si nota, a sorpresa non è stato convocato per scelta tecnica Franck Kessie. Durante la settimana l'ivoriano non si è allenato bene e in accordo con Pioli, è rimasto a casa. Tra gli assenti anche Borini, Castillejo e Musacchio, fuori per infortunio.

15.08 L'ARBITRO - Fabio Maresca è l'arbitro designato per arbitrare Juventus-Milan di domenica sera. Nonostante i recenti ricordi dei tifosi milanisti con l'arbitro campano non siano esattamente positivi (in Roma-Milan dello scorso febbraio non ammonì Pellegrini per la seconda volta e non fischiò un rigore a Suso per fallo di Kolarov), lo score del Diavolo con il fischietto è positivo: 3 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta.

15.00 I PRECEDENTI - Da quando gioca allo Stadium, la Juventus ha sempre vinto in casa contro il Milan in Serie A: otto successi su otto, con 17 gol all'attivo (2.1 di media a incontro). Il Milan è comunque la squadra contro cui la Juventus ha perso più volte in casa in Serie A: 21 successi rossoneri, a fronte dei 42 bianconeri e di 21 pareggi.

14.38 LA PROBABILE FORMAZIONE - L'11 probabile di mister Pioli a poche ore dalla gara contro la Juventus: Milan (433): Donnarumma, Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez, Paquetà, Bennacer, Krunic, Suso, Piatek, Calhanolgu. Ancora tanti dubbi sulla fascia destra, e fino all'ultimo la scelta del terzino potrebbe essere in bilico. Al momento, però, Andrea Conti sembra essere il favorito per

14.35 - Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla partita di questa sera, Juventus-Milan. I bianconeri ospiteranno la squadra di Pioli in una sfida unica, alla ricerca della vittoria dopo la brutta sconfitta contro la Lazio. Il calcio d'inizio sarà a Torino alle 20.45. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Torino.