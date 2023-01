LIVE MN - Verso Lazio-Milan: due dubbi per Pioli, tornano titolari Kalulu e Saelemakers

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Questa la probabile formazione del Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

14.06 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Lazio-Milan, match valido per la 19^ giornata di Serie A:

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: TOLFO – GALETTO

IV uomo: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

13.36 - Ecco il probabile undici della Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

13.01 - Rispetto al derby di Supercoppa, stasera contro la Lazio sia Pierre Kalulu che Alexis Saelemaekers ritroveranno una maglia da titolare: il primo prenderà il posto di Simon Kjaer al centro della difesa al fianco di Fikayo Tomori, mentre il belga verrà preferito a Junior Messias sulla fascia destra d'attacco.

12.45 - Nell’attesa di Lazio-Milan, prosegue il lavoro della dirigenza rossonera anche nell’hotel del ritiro della squadra. Paolo Maldini, Ricky Massara e anche Stefano Pioli hanno ricevuto la visita di Gabriele Giuffrida, agente che assiste l’allenatore rossonero oltre a Mirante e Messias. Nel colloquio, avvenuto all’interno di una visita di cortesia, le parti hanno parlato degli assistiti di Giuffrida, facendo il punto della situazione.

12.24 - Per il match di stasera contro la Lazio, oltre ai soliti Ibrahimovic, Maignan, Ballo-Touré e Florenzi, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez, fermato ieri pomeriggio da un affaticamento muscolare. Come riporta il Corriere della Sera, al suo posto come terzino sinistro giocherà Sergino Dest.

12.00 - Sono due i dubbi di formazione di Stefano Pioli in vista del match di stasera contro la Lazio: uno è sulla trequarti, dove Brahim Diaz è favorito su Pobega e Vranckx, e uno al centro dell'attacco, dove sono in ballottaggio Giroud, Origi e Rebic.

Amici e amiche di Milannews.it, in vista del match del Milan di questa sera contro la Lazio, valido per la 19^ giornata di Serie A, la nostra redazione vi terrà compagnia e vi aggiornerà con tutte le ultime notizie che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera a Roma. Restate con noi!!!