LIVE MN - Verso Lecce-Milan, Vranckx si candida ad una maglia da titolare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.08 - Nel 4-3-3 del Lecce che oggi affronterà il Milan, sarà Lorenzo Colombo a guidare l'attacco di Baroni. Nel tridente offensivo spazio a Di Francesco e Strefezza, in dubbio Ceesay che ha lavorato a parte nelle scorse ore. A centrocampo il ballottaggio è tra Gonzalez e Maleh, con il primo in pole per affiancare Blin e Hjulmand. In difesa, infine, linea a quattro formata da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. Falcone intoccabile tra i pali.

13.39 - Divock Origi e Simon Kjaer saranno a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di questa sera contro il Lecce e per la successiva sfida all'Inter in Supercoppa Italiana, per la quale potrebbe essere recuperato anche Ante Rebic. Krunic, invece, punta al rientro per la Lazio. Tra fine gennaio e inizio febbraio sono previsti i rientri di Florenzi e Ballo-Touré, mentre restano indefiniti i tempi di recupero di Maignan e Ibrahimovic.

13.14 - Il Milan dopo la partita con il Lecce di questo pomeriggio, in programma alle 18, partirà direttamente per Riyad, Arabia Saudita, dove mercoledì si giocherà la Supercoppa Italiana contro l'Inter. Per questo motivo ieri sull'aereo diretto a Brindisi, al fianco di Paolo Maldini e Ricky Massara, c'era anche il nuovo amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani che sarà presente al fianco della squadra anche in Asia. Lo riporta Tuttosport.

12.47 - Il 47enne di Schio è prossimo alla presenza numero 264 in Serie A e incrocerà il cammino dei rossoneri per la 33ª volta in massima serie: il bilancio attuale è di 13 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte. Le ultime tre partite del Milan arbitrate da Orsato - tutte nel 2022 - hanno avuto esito positivo: vittorie contro Napoli, Atalanta e Juventus. Sette invece i precedenti con i padroni di casa: tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

12.21 - Arbitrerà la sfida del Via del Mare, con calcio d'inizio alle 18:00, il signor Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Rossi e dal quarto uomo Massimi; al VAR Mazzoleni, AVAR Longo.

11.56 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Lecce-Milan, match valido per la 18^ giornata di Serie A:

Arbitro: ORSATO

Assistenti: PAGLIARDINI – ROSSI M.

IV uomo: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

11.33 - Pietro Paolo Virdis, ex campione rossonero che ha chiuso la sua carriera con la maglia del Lecce, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista dello scontro tra le sue due ex squadre. In particolare ha dato un suo giudizio sull'assenza di Sandro Tonali dal match di oggi contro i pugliesi perché squalificato. Queste le sue dichiarazioni: "Un’assenza pesante. Non è facile sostituirlo adesso. Perché è bravo a far girare la palla. Era partito lento, poi ha preso un altro passo. E’ salito quando ha cominciato a far bene la fase difensiva. E, soprattutto, ha dimostrato tanto attaccamento al club"

11.00 - Il Corriere dello Sport, nel riportare questa mattina le probabili scelte di Stefano Pioli, pone l'accento su Aster Vranckx che, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, sarebbe il favorito a discapito di Tommaso Pobega per una maglia da titolare in mezzo al campo affianco a Ismael Bennacer, per sostituire Sandro Tonali che oggi a Lecce non potrà scendere in campo perché squalificato. Il titolo recita: "La grande occasione di Vranckx". Per il classe 2002 belga sarebbe la seconda titolarità con il Milan dopo quella di qualche giorno fa in Coppa Italia contro il Torino, sintomo che il calciatore sta crescendo come confermato anche da Pioli in conferenza stampa: "Ha ottime qualità e si sta inserendo bene".



Amici e amiche di Milannews.it, questo pomeriggio alle 18 il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo al Via del Mare contro il Lecce per la penultima giornata del girone di andata di Serie A: gara in cui i rossoneri devono risollevarsi dopo le ultime due partite deludenti. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera. Restate con noi!!!