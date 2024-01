live mn - Verso Milan-Atalanta. Jovic e Jimenez, Gabbia preferito a Simic

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ATALANTA

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalcini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini

18:01 | Filippo Terracciano, ultimo arrivato in casa rossonera, sarà questa sera per la prima volta presente nella distinta ufficiale dei rossoneri. L'ex Verona, schierato con il numero 38, comincerà Milan-Atalanta dalla panchina.

17:17 | Anche questa sera saranno tantissimi i calciatori del Milan indisponibili per la sfida contro l'Atalanta: ben 12. Mancheranno per infortunio, infatti, Sportiello, Tomori, Thiaw, Kalulu, Caldara, Pellegrino, Florenzi, Pobega e Okafor e saranno assenti Bennacer e Chukwueze (impegnati in Coppa d'Africa) e Krunic, ormai ai margini della rosa.

16:54 | Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Atalanta, gara valida per i quarti di Coppa Italia:

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: COLAROSSI – DI MONTE

IV uomo: FERRIERI CAPUTI

VAR: VALERI

AVAR: DI MARTINO

16:11 | Il sorteggio di inizio stagione ha voluto che fosse il Milan a giocare in casa, quindi l'impegno sarà a San Siro, e in caso di parità dopo 90 minuti ci saranno i supplementari, ed eventualmente i tiri dal dischetto. La vincente della sfida tra i bergamaschi e il Milan se la vedrà in un doppio confronto con la Fiorentina, che ha battuto il Bologna ai calci di rigore per 5-4, dopo 120 minuti senza gol. Decisivo l'errore di Posch per i felsinei.

15:00 | Tra gli osservati speciali nelle file dell'Atalanta c'è un giocatore che dalle parti di Milanello hanno conosciuto bene nella passata stagione. Parliamo di Charles De Ketelaere, approdato al Milan nella scorsa annata e partito in prestito in direzione Bergamo dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Il belga sembra aver trovato, nel periodo recente, una certa continuità sottoporta, come confermano i sette gol (quattro reti, tre assist) a cui ha preso parte nelle ultime sei presenze in tutte le competizioni.

14:30 | Nonostante la sola settimana scarsa a disposizione e le difficoltà logistiche di organizzare una trasferta in così poco tempo, i tifosi milanisti risponderanno presente anche per Milan-Atalanta dei quarti di finale in gara secca di Coppa Italia: 60mila gli spettatori previsti al momento. Restano biglietti disponibili a 4€ e a 7€ in alcuni settori. Sono ancora disponibili sul sito acmilan.com i biglietti per Milan-Atalanta: CLICCA QUI per andare sul sito

14:00 | Pioli non recupera nessuno e perde un altro giocatore, Alessandro Florenzi, che però potrebbe tornare per la Roma in campionato. L'allenatore del Milan si affiderà ancora una volta ai giovani, che tanto stanno dando una mano in questa fase. Davanti a Maignan, dove verrà confermato Theo Hernandez centrale, ci sarà Gabbia con Kjaer che godrà di un turno di riposo. Sulla fasce Calabria e conferma per Alex Jimenez, verso la seconda da titolare dopo quella col Cagliari. Sia Simic che il nuovo acquisto Terracciano saranno a disposizione dalla panchina. A centrocampo linea a tre con Loftus-Cheek, Reijnders e Musah che ritroverà una maglia da titolare dopo l'infortunio. In attacco spazio per Jovic, tenuto in panchina a Empoli, che verrà spalleggiato da Pulisic e Leao.

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

Questa sera il Milan scenderà in campo alle 21:00 contro l'Atalanta nella sfida valida per i quarti di finale in gara secca di Coppa Italia. La nostra redazione, come sempre, vi accompagnerà verso il calcio d'inizio, fissato per le 21:00 a San Siro, con tutte le ultime notizie e tutti gli ultimi aggiornamenti riguardanti il match tra i rossoneri di Pioli e i bergamaschi di Gasperini.