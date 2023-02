LIVE MN - Verso Milan-Atalanta, Maignan titolare dopo 161 giorni. Giroud torna dal 1'

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1):

Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Rafael Leao, Giroud.

15.02 - La sfida contro la squadra orobica, in programma alle ore 20:45 a San Siro e valida per la ventiquattresima giornata di campionato, sarà visibile in diretta su DAZN. Tutti i tifosi rossoneri potranno seguire comunque la sfida contro i bergamaschi anche qui su MilanNews.it grazie al nostro consueto live testuale.

14.39 - La squadra allenata da Gasperini ha la grande prerogativa di riuscire a mandare in gol tanti giocatori. Sono ben 17 quelli nella sua compagine che hanno fatto almeno una rete: inutile dire che l'Atalanta è prima in questa particolare classifica. Così come è la formazione che ha avuto il maggior numero di rigori a favore (8) ed ha il miglior saldo tra penalty calciati e subiti (+7). Il Milan è riuscito a guadagnare la bellezza di 11 punti nei secondi tempi. Se le partite fossero finite al 45' sarebbero stati a 33 punti invece dei 44 attuali. Solo il Napoli ha fatto meglio con un +13 nella ripresa.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

63 incontri disputati

31 vittorie Milan

21 pareggi

11 vittorie Atalanta

113 gol fatti Milan

58 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1937/1938 Serie A Milan vs Atalanta 3-0, 8ª giornata

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2021/2022 Serie A Milan vs Atalanta 2-0, 37ª giornata

14.16 - Come riportano i colleghi de Il Giornale, per la gara delle 20:45 sono circa 70mila i biglietti venduti dal club rossonero. Un altro pienone stagionale per San Siro.

13.44 - Stasera l'Atalanta di Gasperini sarà a San Siro per affrontare il Milan, nel posticipo domenicale di Serie A. Gli orobici dovranno fare a meno di Zapata e Pasalic, infortunati, e Demiral, squalificato. Questa, secondo Sky Sport, la probabile formazione della Dea per il match contro i rossoneri: