MILAN-ATALANTA: un cambio per reparto per Pioli. De Ketelaere titolare

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini

Stefano Pioli potrebbe optare per un cambio per reparto tra Rennes e Atalanta: in difesa giocherà Thiaw al posto di Kjaer assieme a Florenzi, Gabbia e Theo Hernandez e davanti a Maignan, a centrocampo tornerà titolare Loftus-Cheek al posto di Musah con Bennacer e Reijnders (in ballottaggio con Adli) a completare la mediana e davanti Giroud, supportato da Leao e Pulisic, si terrà la sua 9 in sostituzione dello squalificato Jovic.

14:00 | Dopo aver rifiatato contro il Rennes (è rimasto in panchina tutta la partita), Olivier Giroud è pronto a tornare stasera titolare contro l'Atalanta: sarà di nuovo lui al centro dell'attacco rossonero contro i bergamaschi. E lo sarà poi anche venerdì in casa della Lazio visto che Luka Jovic deve scontare due turni di squalifica in seguito all'espulsione rimediata una settimana fa contro il Monza.

13:30 | In vista della sfida di questa sera contro l'Atalanta a San Siro, il Milan si è ritrovato come sempre questa mattina in un hotel nel centro di Milano. La buona notizia per Stefano Pioli è senza dubbio il ritorno tra i convocati di Davide Calabria e soprattutto Pierre Kalulu: il primo si era infortunato due settimane fa contro il Napoli, mentre il difensore francese, che ad inizio novembre era stato operato dopo aver subito la lesione del tendine retto femorale sinistro, torna a disposizione dopo 119 giorni. Presente anche il giovane portiere della Primavera Raveyre.

Ancora assente invece Fikayo Tomori che è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e dovrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di venerdì sul campo della Lazio. Oltre a lui, non sono a disposizione nemmeno l'infortunato Tommaso Pobega e lo squalificato Luka Jovic.

