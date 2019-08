LIVE MN - Verso Milan-Brescia. Le ultime: Suso-Castillejo dietro Piatek

13.30 I PRECEDENTI A SAN SIRO - Il Milan è imbattuto da 12 partite casalinghe contro il Brescia in Serie A (sei vittorie, sei pareggi) e per sei volte nel parziale ha mantenuto la porta inviolata. Il Milan ha vinto otto delle ultime nove gare casalinghe contro neopromosse nella massima serie (incluse tutte le ultime quattro); l'unica sconfitta risale ad aprile 2018 contro il Benevento.

13.16 - La partita col Brescia segnerà il secondo miglior risultato sugli spalti in una “prima” a San Siro dal 2010 a oggi. Gli oltre 50mila spettatori attesi sabato superano i debutti in casa delle stagioni di Allegri (compreso il 2011-12 con Ibra in campo e lo scudetto sul petto, quando ad assistere al 2-2 con la Lazio furono in 48.500) e quello del mercato faraonico di due anni fa. Solo la scorsa estate la risposta è stata superiore, con 57.789 tifosi al Meazza per Milan-Roma.

13.11 - Bennacer playmaker davanti alla difesa, Suso e Castillejo alle spalle di Piatek. Sono queste le possibili novità - tecniche e tattiche - nella formazione rossonera rispetto all’esordio di Udine. Dal 4-3-1-2 al 4-3-2-1, con l’algerino in cabina di regia e una coppia di trequartisti a sostegno del ‘Pistolero’. Secondo la rosea, inoltre, Paquetá potrebbe giocare dal primo minuto al posto di Calhanoglu, con Borini a completare il reparto di centrocampo. Tutto confermato in difesa, con il quartetto Calabria-Musacchio-Romagnoli-Rodríguez davanti a Gigio Donnarumma.

13.00 - Amici di MilanNews.it, benvenuti al LIVE di avvicinamento alla prima partita casalinga ufficiale della stagione del nuovo Milan di Marco Giampaolo. I rossoneri affronteranno a San Siro il Brescia di di Eugenio Corini alle ore 18. Qui potrete trovare le probabili formazioni e le ultime direttamente da Milano.