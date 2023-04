LIVE MN - Verso Milan-Empoli: 5 cambi per Pioli, attacco rivoluzionato rispetto a Napoli

13.54 - Nel match di stasera a San Siro tra Milan ed Empoli, molti occhi, compresi quelli del dt rossonero Paolo Maldini, saranno su Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 della squadra toscana che piace molto in via Aldo Rossi.

14.54 - Questa la probabile formazione dell'Empoli per la sfida di stasera in casa del Milan: (4-3-1-2) Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

15.31 - Ecco la squadra arbitrale per la partita di stasera tra Milan ed Empoli, valida per la 29esima giornata di campionato: Arbitro: MARCENARO Assistenti: MONDIN – DE MEO IV uomo: RAPUANO VAR: VALERI AVAR: DI MARTINO

16.00 - Sono tre i diffidati del Milan in vista della sfida di questa sera contro l'Empoli: si tratta di Kalulu, Kjaer e Rebic. Chiaramente, Kalulu è out per infortunio e non rischia di saltare il prossimo match, cosa valida, invece, per il danese e per il croato, i quali, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida contro il Bologna. Nessuno di questi, comunque, risulta titolare: sia Rebic che Kjaer sono in panchina.

13.30 - Rispetto all'ultima sfida contro il Napoli, Stefano Pioli, in vista del match casalingo di stasera contro l'Empoli, farà qualche cambio nella formazione titolare: per esempio in difesa, non ci sarà Simon Kjaer al fianco di Fikayo Tomori, ma Malick Thiaw.

13.10 - Tra i cambi di formazione scelti da Stefano Pioli per il match di stasera contro l'Empoli rispetto alla formazione iniziale di Napoli-Milan, c'è anche quello sulla fascia destra d'attacco tra Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers: lo spagnolo non è infatti al meglio e partirà inizialmente dalla panchina. Al suo posto ci sarà l'esterno belga.

12.51 - Rafael Leao non è al 100% della condizione e per questo, visto che mercoledì c'è il fondamentale match di Champions League contro gli azzurri di Spalletti, Stefano Pioli sta pensando di farlo partire dalla panchina stasera contro l'Empoli. L'importanza del portoghese, che con il ritorno al 4-2-3-1 sembra essere tornato ai suoi livelli, è nota a tutti e per questo il tecnico rossonero non vuole rischiare nulla in vista dell'andata dei quarti di Champions. Se dovessero essere confermate le indiscrezioni della vigilia, al posto di Leao ci sarà spazio a sinistra per Ante Rebic, che dovrà dare segnali importanti dopo una stagione con pochi alti e molti bassi.

12.32 - Stefano Pioli è intenzionato a dare un turno di riposo ad Olivier Giroud, che stasera contro l'Empoli dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Al suo posto, ci sarà Divock Origi, il quale deve dare segnali importanti dopo mesi deludenti in cui non ha mai convinto.

12.00 - Rispetto all'ultima partita vinta 4-0 contro il Napoli, Stefano Pioli farà questa sera contro l'Empoli un po' di turnover in vista del match di Champions League di mercoledì contro la squadra di Spalletti. In particolare, il tecnico rossonero cambierà tutto l'attacco: out Diaz, Leao e Giroud, dentro Saelemaekers a destra, Rebic a sinistra e Origi come centravanti. Riposerà inizialmente anche Krunic, al suo posto chance per Pobega che agirà da trequartista.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio del match di questa sera tra Milan ed Empoli. Dopo la vittoria per 4-0 contro il Napoli, i rossoneri vogliono dare continuità al successo del Maradona, anche per arrivare con il morale alto all'andata dei quarti di Champions League in programma mercoledì sera. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo. Restate con noi!!!