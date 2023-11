live mn - Verso Milan-Fiorentina: Pobega titolare. Jovic punta, Camarda dalla panchina

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Reijnders, Pobega; Chukweuze, Jovic, Pulisic.

13.00 - I rossoneri dovranno fare a meno di alcune assenze importanti come quelle di Leao, infortunato, e Giroud, squalificato per due giornate, ma anche quella di Okafor. Ci saranno diversi cambi di formazione rispetto all'undici sceso in campo nella trasferta di Lecce. Confermato il blocco difensivo, a centrocampo Pioli potrebbe dare un turno di riposo a Rade Krunic, che tornerà poi titolare martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund. Contro i viola ci saranno Yunus Musah, che sarà poi squalificato contro i tedeschi, Tijjani Reijnders e Tommaso Pobega. Ruben Loftus-Cheek è recuperato, ma partirà inizialmente dalla panchina. Davanti, invece, Pioli pensa ad un tridente inedito: Pulisic prenderà il posto di Leao sulla sinistra, Chukwueze a destra e in mezzo Jovic visto che si è infortunato anche Okafor. Verso la prima convocazione il giovanissimo (15 anni) Francesco Camarda, che ha scelto la maglia numero 73.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il Milan torna a giocare in campionato dopo la pausa nazionali: i rossoneri giocheranno questa sera a San Siro contro la Fiorentina, calcio di inizio fissato alle ore 20.45. Una partita importantissima per entrambe le formazioni che, al momento, sono divise da soli tre punti in classifica: una vera e propria sfida per i posti europei. La squadra di Pioli non può più sbagliare in campionato se non vuole perdere troppo terreno da Inter e Juventus: tantissime le defezioni in casa rossonera che dovrà fare a meno di mezza difesa e mezzo attacco. Per questo motivo convocati sia Camarda che Simic dalla Primavera. Seguite l'avvicinamento alla sfida di San Siro su MilanNews.it che vi terrà aggiornati con notizie dell'ultim'ora minuto dopo minuto: restate con noi!