live mn - Verso Milan-Frosinone: ipotesi Theo centrale, Bartesaghi a sinistra. Torna Bennacer

12.00 - Alla già lunghissima lista degli indisponibili si è aggiunto anche Malick Thiaw, che rimarrà fuori almeno per un paio di mesi. Non recupera Leao, non recupera Kjaer, non recupera Okafor, mentre torna Ismael Bennacer, almeno tra i convocati (clicca qui per la nostra anticipazione). Le scelte che toccherà fare a Pioli sono più che mai obbligate: in difesa potrebbe giocare Theo Hernandez e non il classe 2005 Jan-Carlo Simic, con Bartesaghi terzino a sinistra. A centrocampo ancora qualche dubbio, ma si dovrebbe andare con Loftus-Cheek e Musah; piccolo dubbio tra Krunic e Reijnders, con l'olandese che in questo avvio di stagione non ha mai avuto modo di riposare. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno o meno novità. In attacco, come in difesa, impossibile scegliere: a destra c'è Chukwueze, al centro ancora Jovic visto la squalifica di Giroud, e a sinistra Pulisic.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il Milan questa sera scende in campo a San Siro contro il Frosinone per la quattordicesima giornata di Serie A. Non una gran momento per i rossoneri, anzi un periodo nero: delle ultime otto gare il Diavolo ne ha vinte solo due, in tutte le competizioni. Pioli, la cui panchina inizia a scaldarsi, deve fare fronte a tante assenze per infortunio ma anche per squalifica come nel caso di Giroud. Il Milan deve centrare i tre punti per ritrovare morale e per non far scappare Juventus e Inter. Rimanete con noi in questa lunga attesa che ci porterà alla sfida di San Siro, restando aggiornati con il live testuale di MilanNews.it!