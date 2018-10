LIVE MN - Verso Milan-Genoa: ancora dubbi a sinistra, se la giocano in tre. Kessie stringe i denti. Per il quarto posto ancora con il 4-4-2

- Tra i giocatori dei cinque maggiori campionati europei che hanno realizzato almeno cinque reti in tutte le competizioni, solo Paco Alcácer del Borussia Dortmund ha una media gol migliore a quella di Patrick Cutrone. Lo spagnolo ha segnato una rete ogni 27 minuti, mentre il classe '98 del Milan un gol ogni 47'.

- Il Milan ha problemi difensivi non indifferenti, come constatato dai tanti gol subiti, ma a contrastare c'è una produzione offensiva che in casa rossonera non si vedeva da tempo. Il Diavolo ha realizzato diciotto reti nelle prime nove gare di campionato: per trovare uno score migliore bisogna tornare al 2011/12, quando il Milan di Ibrahimovic (e non solo) realizzò 19 gol nelle prime nove partite.

- Sulla fascia sinistra di centrocampo, secondo Sky Sport, Gattuso ha ancora un dubbio. Per un posto ci sono tre giocatori in lizza: Laxalt, Castillejo e Calhanoglu.

- Sarà il signor Fabrizio Pasqua della sezione CAN di Tivoli a dirigere, domani sera, Milan-Genoa, recupero della prima giornata di campionato. I rossoneri sono stati diretti solo una volta da Pasqua, ovvero la vittoria per 4-1 del 5 maggio 2018 sul Verona.

- Nella sua carriera, Gonzalo Higuain ha affrontato 11 volte, tra campionato e Coppa Italia, il Genoa, segnando sei reti: tutti i gol dell'attaccante argentino sono stati segnati in partite casalinghe (cinque reti con la maglia del Napoli e una con quella della Juventus).

- La distorsione alla caviglia subita contro la Sampdoria si è rivelata meno grave del previsto, ma nonostante ciò, contro il Genoa, Calabria sarà in panchina con Abate titolare sulla fascia destra.

- Mattia Caldara, vittima di una lesione parziale del tendine achilleo ed una lesione della giunzione mio-tendinea del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, è indisponibile per la sfida di stasera contro il Genoa. Per il giovane difensore ci sarà un lungo stop.

- Andrea Conti, già convocato per la sfida di domenica contro la Samp, è nella lista di Gattuso anche per la sfida di stasera contro il Genoa. Buone sensazioni dunque per le condizioni del terzino destro che, secondo le ultime, dovrebbe essere impiegato con la Primavera venerdì.

- Dopo aver saltato la sfida contro la Sampdoria, Giacomo Bonaventura non ci sarà nemmeno questa sera contro il Genoa, nel recupero della prima giornata di campionato: lo riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, che spiega che Jack è sempre alle preso con un'infiammazione al ginocchio sinistro.

- Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, per il match di questa sera sul campo del Milan, Miguel Veloso potrebbe fare il suo esordio stagione con il Genoa e far rifiatare così Sandro. Novità anche sulla fasce, dove Lazovic dovrebbe tornare a destra, mentre a sinistra ci dovrebbe essere Zukanovic.

- Questa sera il Milan ospiterà il Genoa a San Siro nel recupero della prima giornata di campionato: come riporta il sito ufficiale milanista, i rossoneri sono imbattuti da sei gare casalinghe di Serie A (cinque vittorie e un pareggio) ed hanno segnato almeno due reti in ognuna di queste.

- Secondo quanto riporta il sito ufficiale rossonera in vista della gara di questa sera tra Milan e Genoa, nessuna squadra ha segnato più gol della formazione di Gattuso nei primi tempi di questa Serie A (9), mentre nessuna formazione ne ha subiti più del Grifone nella stessa frazione di gioco (11).

- In dieci gare ufficiali disputate con la maglia del Milan, Gonzalo Higuain ha preso parte attiva ad otto reti rossonere. L'argentino ha realizzato sette reti e servito un assist, a Patrick Cutrone contro la Roma. Un avvio straordinario del Pipita con la casacca del Diavolo.

- Questa sera, a San Siro, il Milan affronterà il Genoa nel recupero della prima giornata. Secondo le ultime di formazione, Samu Castillejo potrebbe giocare come esterno di centrocampo, mentre Kessie dovrebbe stringere i denti e scendere in campo dal primo minuto al fianco di Biglia. Confermatissimo il 4-4-2 in vista di una partita che potrebbe regalare il quarto posto all'undici di Gattuso.

Di seguito la probabile formazione:

Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Suso, Kessié, Biglia, Castillejo; Higuain, Cutrone.