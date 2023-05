LIVE MN - Verso Milan-Inter, attesa per il provino di Leao. Pronto Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1)16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 33 Krunic; 10 Diaz, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers; 9 Giroud. All.: Stefano Pioli. A disp.: 83 Mirante, 28 Thiaw, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 5 Ballo Touré, 32 Pobega, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 12 Rebic, 27 Origi.

09.04 - Il Milan si ritroverà al completo questa mattina al Melià, Hotel in zona Lotto, dove affronterà l'avvicinamento alla sfida. I primi calciatori rossoneri stanno arrivando in questi minuti. Ieri sera l'unico ad arrivare per il ritiro facoltativo è stato Gabbia, mentre nella mattinata di oggi il primo a presentarsi è stato Pobega. Entro le 10 attesa tutta la rosa. Rafael Leao, verso metà mattinata, sarà a Milanello per il testi decisivo per la sua convocazione: nell'eventualità di risposte positive, il portoghese raggiungerà i compagni all'Hotel.

09.00 - Pioli dovrà fare a meno molto probabilmente di Rafael Leao, che ha sofferto un'elongazione all'adduttore nella sfida di sabato contro i biancocelesti. La decisione sulla convocazione verrà presa solamente questa mattina dopo un test di Rafa a Milanello. Assenza pesante, se dovesse confermarsi. Maignan sarà ovviamente tra i pali, linea a quattro composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo. Centrocampo con il trio Tonali, Krunic e Bennacer: bisognerà capire chi questa volta andrà a fare il riferimento offensivo. Alle spalle dell'unica punta Giroud ci saranno Diaz a destra e Saelemaekers, lui il prescelto per sostituire Leao in caso di forfait, a sinistra.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il grande giorno, alla fine, è arrivato. Questa sera alle ore 21 San Siro, per la prima volta in sei giorni, sarà teatro di un euroderby. Milan e Inter si affronteranno questa sera nella semifinale di andata di Champions League che avrà il suo epilogo con la gara di ritorno del 16 maggio. Si tratta di un remake: la stessa sfida, alla stessa altitudine della competizione, si era giocata vent'anni fa nel 2003 con i rossoneri che prenotarono un posto per la finale. Seguite la live testuale di MilanNews.it per avvicinarvi a uno dei più grandi eventi della storia recente rossonera. Restate con noi!!!