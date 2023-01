LIVE MN - Verso Milan-Inter: Kjaer e Messias in vantaggio su Kalulu e Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILI FORMAZIONI.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhtaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro

---------------------------------------------

13.09 - Il King Fahd Stadium di Riyad, dopo aver ospitato qualche giorno fa la finale di Supercoppa Spagnola tra Real Madrid e Barcellona, questa sera si prepara ad accogliere un'altra super sfida del calcio europeo, il derby tra Milan e Inter valido per la Supercoppa Italiana. Per questioni logistiche sono stati messi in vendita solo il 90% dei biglietti ma questo non fermerà comunque 58mila tifosi che si assieperanno sulle tribune. Tra questi saranno circa 500 quelli che arriveranno dall'Italia per sostenere i due club milanesi.

12.20 - La partita di questa sera a Riyad tra Milan e Inter che assegnerà la Supercoppa Italiana è l'ultima prevista dal contratto tra Lega di Serie A e il paese arabo: scade infatti quest'anno il contratto quinquennale che ha portato a giocarsi il trofeo in Arabia tre volte negli ultimi 5 anni. Il montepremi totale è di 7,5 milioni di euro di cui però il 10% andrà alla Lega per coprire le spese di organizzazione. L'anno scorso si è deciso di spartire in parti uguali gli incassi delle edizioni di Supercoppa dal 2021 al 2024 per evitare diseguaglianze dovute a partite giocate in paesi più o meno ricchi. Per sapere quanto incasseranno definitivamente, il Milan e l'Inter dovranno perciò aspettare l'anno prossimo. Quest'anno si accontentano di un anticipo legato ai diritti: 1,2 milioni a chi vince, 800mila euro agli sconfitti. In ogni caso, quando arriverà il pagamento totale, ci sarà una differenza tra 500mila euro e un milione di euro tra la vincente e la perdente. Lo riporta il Corriere dello Sport.

12.00 - In vista della partita di questa sera contro l'Inter, valida per la Supercoppa Italiana, Stefano Pioli sembra che si affiderà all'esperienza, perlomeno in difesa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Simon Kjaer sarebbe in vantaggio su Pierre Kalulu per una maglia da titolare nel derby. Il francese classe 2000 ha avuto qualche passaggio a vuoto nelle ultime uscite specialmente nelle palle inattive, su cui il danese per Pioli dovrebbe essere più preparato. Sulla fascia destra dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Junior Messias che ha sopravanzato Alexis Saelemaekers nella volata alla maglia da titolare.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il gran giorno della Supercoppa Italiana è arrivato. Alle ore 20 italiane al King Fahd Stadium di Riyad, Arabia Saudita, Milan e Inter scenderanno in campo per giocarsi il primo trofeo della stagione in un derby della Madonnina in trasferta e che dà un valore maggiore alla partita. Come sempre, grazie al live testuale sul nostro sito potrete avvicinarvi passo dopo passo all'attesissimo fischio di inizio di questa sera. Restate con noi!