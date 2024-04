live mn Verso Milan-Inter: Leao prima punta. Musah può giocare esterno

Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. All. Pioli.

17.30 - A poche ore dal derby di questa sera a San Siro, valido per la 33^ giornata di Serie A, Theo Hernandez ha pubblicato un post su X: "Derby. Forza Milan" ha scritto il terzino francese che sarà come sempre titolare a sinistra. Il numero 19 milanista dovrà rifarsi, come diversi suoi compagni, dopo le prestazioni piuttosto deludenti contro la Roma in Europa League.

17.00 - Nonostante la primavera inoltrata, questa sera a San Siro si tornerà a respirare l'inverno. E' infatti prevista per il resto del giorno pioggia con folate di vento fino a 14 km/h. Anche la temperatura è bassa, con una minima di 5 gradi ed una massima di 8.

16.20 - C'è il serio rischio che questa sera metà dello stadio sarà di fede interista. Tutto questo perché la modalità d'acquisto dei biglietti non è stata gestita nel migliore dei modi, così come d'altronde anche l'opzione 'cambio nominativo', e questo ha permesso a tantissimi nerazzurri di sfruttare gli abbonamenti di amici e familiari per garantirsi un posto allo stadio in questo giorno che potrebbe essere speciale. In tutto questo, comunque, questa sera a San Siro sono attesi oltre 70mila spettatori.

15.12 - Il Milan arriva al derby di questa sera con due giocatori diffidati: si tratta di Yunus Musah e Fikayo Tomori, che dovrebbero essere entrambi titolari. In caso di ammonizione, saranno costretti a saltare il prossimo impegno del Diavolo in campionato contro la Juventus (sabato 27 aprile alle 18).

14.42 - Ecco la probabile formazione dell'Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

13.50 - Sono tre i giocatori del Milan indisponibili per la sfida di stasera: si tratta degli infortunati Kalulu e Kjaer e dello squalificato Thiaw.

13.14 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per il derby:

Arbitro: Colombo

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Massa

VAR: Marini

AVAR: Mariani

12.06 - Gerry Cardinale è a Milano e stasera assisterà a San Siro al derby contro l'Inter, ma prima della partita il programma della sua giornata prevede diversi incontri importanti: secondo quanto appreso da Milannews.it, questa mattina il numero uno di RedBird ha avuto un incontro istituzionale con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per questioni di rapporti, ma l'opzione principale per lo stadio resta San Donato (dove è partito l'iter per l'accordo di programma). Successivamente, Cardinale ha fatto il punto con la dirigenza di via Aldo Rossi in merito al futuro della panchina del Milan visto che a fine stagione ci sarà l'addio di Stefano Pioli. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono sempre tanti e ovviamente l'ultima parola spetterà al proprietario rossonero.

12.00 - Dopo aver cominciato dalla panchina le ultime due partite contro Sassuolo e Roma, Tijjani Reijnders ritroverà una maglia da titolare in mezzo al campo. Al suo fianco dovrebbe agire Yacine Adli.

11.45 - Nella probabile formazione del Milan per questa sera c'è una novità importante in attacco: il centravanti titolare non sarà Olivier Giroud, ma da 9 agirà Rafael Leao. Alle sue spalle ci saranno Musah a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Pulisic a sinistra. In mezzo al campo spazio a Adli e Reijnders, mentre in difesa ci saranno Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez (l'italiano e l'inglese sono gli unici due centrali a disposizione di Pioli visto che Thiaw è squalificato, mentre Kalulu e Kjaer sono infortunati).

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio del derby di Milano in programma questa sera alle 21 a San Siro e valido per la 33^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale vi terremo compagnia con le ultime che arriveranno dal ritiro del Milan. Restate con noi!!!