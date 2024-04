live mn Verso Milan-Inter: Leao prima punta, torna titolare Reijnders in mezzo al campo

vedi letture

Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. All. Pioli.

12.06 - Gerry Cardinale è a Milano e stasera assisterà a San Siro al derby contro l'Inter, ma prima della partita il programma della sua giornata prevede diversi incontri importanti: secondo quanto appreso da Milannews.it, questa mattina il numero uno di RedBird ha avuto un incontro istituzionale con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per questioni di rapporti, ma l'opzione principale per lo stadio resta San Donato (dove è partito l'iter per l'accordo di programma). Successivamente, Cardinale ha fatto il punto con la dirigenza di via Aldo Rossi in merito al futuro della panchina del Milan visto che a fine stagione ci sarà l'addio di Stefano Pioli. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono sempre tanti e ovviamente l'ultima parola spetterà al proprietario rossonero.

12.00 - Dopo aver cominciato dalla panchina le ultime due partite contro Sassuolo e Roma, Tijjani Reijnders ritroverà una maglia da titolare in mezzo al campo. Al suo fianco dovrebbe agire Yacine Adli.

11.45 - Nella probabile formazione del Milan per questa sera c'è una novità importante in attacco: il centravanti titolare non sarà Olivier Giroud, ma da 9 agirà Rafael Leao. Alle sue spalle ci saranno Musah a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Pulisic a sinistra. In mezzo al campo spazio a Adli e Reijnders, mentre in difesa ci saranno Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez (l'italiano e l'inglese sono gli unici due centrali a disposizione di Pioli visto che Thiaw è squalificato, mentre Kalulu e Kjaer sono infortunati).

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio del derby di Milano in programma questa sera alle 21 a San Siro e valido per la 33^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale vi terremo compagnia con le ultime che arriveranno dal ritiro del Milan. Restate con noi!!!