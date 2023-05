LIVE MN - Verso Milan-Inter, Leao vicinissimo al rinnovo, stasera potrebbe non giocare

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1)16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 33 Krunic; 10 Diaz, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers; 9 Giroud. All.: Stefano Pioli. A disp.: 83 Mirante, 28 Thiaw, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 5 Ballo Touré, 32 Pobega, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 12 Rebic, 27 Origi.

18.23 - Per la prima volta nella loro storia, Milan e Inter si affronteranno per cinque volte nel corso di una singola stagione; al momento il bilancio nel 2022/23 tra le due formazioni pende a favore dei nerazzurri, grazie a due successi contro uno dei rossoneri.

18.08 - "Non dimenticherò mai le mie partite di Champions con il Milan. E' stata dura vincere la nostra Coppa. Oggi è il momento di supportare il Milan per tenere vivo il sogno". Questo il messaggio social di Ricardo Kakà sulla proprie storie Intagram in vista del derby di questa sera valido per la semifinale di Champions League.

17.45 - Come riportato da Manuele Baiocchio in diretta da San Siro a Sky Sport, questa sera a San Siro sarà presente anche la famiglia di Leao e potrebbe esserci anche Ted Dimvula, avvocato del portoghese.

17.33 - Poco più di tre ore al calcio d'inizio. Questa la probabile formazione dei rossoneri: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

17.11 - Milan-Inter, sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 10 maggio alle 21:00 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su TV8, in streaming su Amazon Prime Video (telecronaca di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini, al tavolo Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito) e in live web testuale su MilanNews.it.

16.38 - Se da un lato c’era attesa spasmodica per capire se Rafael Leao avrebbe giocato o meno il derby di oggi, sul fronte del rinnovo di contratto arrivano segnali molto incoraggianti. A parziale conferma di quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la nostra redazione può affermare come vi siano forti segnali che portano verso la felice conclusione della contrattazione tra le parti. Non sono previsti annunci a stretto giro di posta, ma la querelle del contratto di Leao è prossima alla risoluzione positiva.

16.25 - Arbitrerà lo spagnolo Gil Manzano, sarà la quarta volta che dirigerà il Milan. La prima volta, per certi versi memorabile, risale al 1° ottobre 2020, in Portogallo, quando il Milan si giocava l'accesso all'Europa League, in casa del Rio Ave. Dopo l'1-1 dei 90 minuti, il Milan dovette beneficiare di un mani in area al 121' per ottenere un rigore che Calhanoglu siglò, e poi di una infinita sequenza di 24 rigori (12 per squadra). Sempre in quella stagione, arbitrò anche l'1-1 con cui il Milan impattò a San Siro contro la Stella Rossa, per il ritorno dei sedicesimi di finale (all'andata finì 2-2, quindi si qualificarono i rossoneri per i gol in trasferta). In questa stagione, il fischietto spagnolo ha arbitrato la vittoria interna del Milan contro la Dinamo Zagabria, nella seconda giornata della fase a gironi: gol di Giroud, Saelemaekers e Pobega.

16.08 - Per la terza volta nella storia della Champions League, Milan e Inter si affronteranno nella fase ad eliminazione diretta. Il primo precedente risale alla Champions del 2003, dove le squadre meneghine si affrontarono proprio in semifinale. Il secondo incrocio, invece, risale alla stagione 04/05, ai quarti di finale della competizione.

15.40 - In attesa di spostarsi a San Siro, diversi tifosi del Milan si sono ritrovati in piazza Duomo e sta facendo sentire tutto il loro entusiasmo in vista del derby di Champions League di questa sera a San Siro. Clicca QUI per guardare il video!!!

15.10 - Fervono gli ultimi preparativi per la coreografia che andrà in scena stasera a San Siro da parte della Curva Sud. Dalle poche info che vengono fatte filtrare, si apprende che ci sarà un’opera su tre anelli che verrà montata in queste ore e che verrà svelata, come sempre, tra l’ingresso in campo delle squadre e la fine dell’inno della Champions League. Ovviamente il “gruppo coreo” della Sud, oltre a quella che vedremo oggi, sta definendo gli ultimi dettagli della coreografia “da trasferta” che verrà esposta martedì prossimo, quando il Milan giocherà fuori casa il derby di ritorno delle semifinali di Champions League.

14.43 - Sono ore di attesa per capire se Rafael Leao sarà o meno uno dei protagonisti dell'euroderby di questa sera: da quello che filtra dal ritiro del Milan, la sensazione è che il portoghese, che stamattina ha svolto un test a Milanello, non giocherà sicuramente da titolare. La scelta di Stefano Pioli sarà quindi tra portarlo in panchina oppure mandarlo in tribuna.

13.54 - A poche ore dal fischio d'inizio del primo euroderby di semifinale di Champions League, Theo Hernandez, uno dei giocatori del Milan più attesi per il match di stasera contro l'Inter, ha pubblicato un messaggio su Twitter per caricare il Diavolo in vista della stracittadina: "Euroderby!!! Let’s go Milan!!!".

13.32 - L’attesa è quasi terminata, e in vista del ritorno del Milan in semifinale di Champions League l’entusiasmo dei tifosi non si è fatto attendere. Un entusiasmo da sold out che va oltre i confini nazionali: dagli Stati Uniti alla Germania, dal Regno Unito a Malta, sono 124 gli Stati rappresentati dai tifosi che si recheranno a Milano per essere presenti a San Siro, senza parlare dei 120 paesi collegati che renderanno seguibile il match su scala globale. Ma questo è un “sold out” che non riguarda solo i tifosi: alla partita saranno presenti ben 224 giornalisti accreditati che andranno a riempire del tutto la tribuna stampa, rendendo lo stadio ancora più gremito.

12.52 - Rafael Leao, dopo il test di questa mattina a Milanello, è arrivato pochi istanti fa nell'hotel nel centro di Milano dove il Milan è in ritiro da questa mattina in vista dell'euroderby di questa sera. Il portoghese, accolto e acclamato da tanti tifosi rossoneri presenti fuori dall'albergo, pranzerà ora con il resto della squadra. In merito alle sue condizioni, una decisione definitiva verrà presa oggi pomeriggio dopo la riunione tecnica. Clicca qui per vedere il video dell'inviato di Milannews.it!!!

12.20 - Rafael Leao ha svolto questa mattina, a Milanello, il provino decisivo per la sua presenza o meno nel derby di questa sera. L’attaccante portoghese, che ieri non ha sentito fastidio nella corsa sul dritto, ha continuato il lavoro di test in mattinata. La sensazione crescente, almeno in questi minuti, è che la decisione finale verrà presa solo dopo la riunione tecnica di oggi pomeriggio e anche a seguito di un confronto tra Pioli e Leao. La parola d’ordine è: “Zero rischi” perché rischiare di perdere Leao fino a fine stagione sarebbe un prezzo troppo alto da pagare, sia in Champions sia in campionato. La sensazione è che se dovesse essere convocato, partirebbe comunque dalla panchina.

11.45 - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Inter, match valido per l'andata delle semifinali di Champions League:

ARBITRO: Jesús Gil Manzano ESP

ASSISTENTI: Diego Barbero ESP - Ángel Nevado ESP

IV UOMO: José María Sánchez ESP

VAR: Juan Martínez Munuera ESP

AVAR: Alejandro Hernández ESP

10.39 - Come anticipato ieri a più riprese da Stefano Pioli e come appreso in questi minuti dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao è arrivato Milanello verso le 10.20 e sosterrà una prova fisica per capire se potrà essere disponibile per la gara di andata di questa sera contro l'Inter. In caso affermativo, il portoghese raggiungerà i compagni all'Hotel Melià.

10.15 - Il Milan si è ritrovato questa mattina all'Hotel Melià, in zona San Siro. Il gruppo squadra vivrà insieme l'avvicinamento alla semifinale di andata di Champions League contro l'Inter così, come accade di consueto. Il video del nostro inviato Antonello Gioia dei calciatori arrivati questa mattina: oltre a Leao, di cui si saprà meglio fra poco, assente Florenzi.

10.08 - In attesa di capire le condizioni di Rafael Leao, che sta svolgendo un provino in questi minuti a Milanello, ecco gli assenti. Spicca il nome di Alessandro Florenzi che non ha recuperato in tempo che si unisce a tutti i giocatori fuori lista: Ibrahimovic, Bakayoko, Vranckx, Adli e Dest.

10.04 - Il Milan si è ritrovato questa mattina all'Hotel Melià dove, come di consueto, si avvicinerà alla grande sfida di questa sera, la semifinale di Champions League contro l'Inter. In attesa di capire le condizioni di Rafael Leao che svolgerà un provino a metà mattina, questi sono i calciatori arrivati al ritiro rossonero e per questo convocati da Stefano Pioli:

PORTIERI

Maignan

Mirante

DIFENSORI

Theo

Calabria

Tomori

Kjaer

Thiaw

Kalulu

Gabbia

Ballo-Tourè

CENTROCAMPISTI

Tonali

Bennacer

Krunic

Pobega

Saelemaekers

ATTACCANTI

Giroud

Brahim Diaz

Messias

Origi

De Ketelaere

Rebic

09.50 - Il Corriere dello Sport questa mattina titola così su Rafael Leao che rimane in dubbio per la gara di andata contro l'Inter: "Leao non molla". Come annunciato ieri da Stefano Pioli, nel corso della mattinata il calciatore portoghese scvolgerà dei testi fisici a Milanello per saggiare la sua condizione e per capire se sarà convocabile per la partita di questa sera.

09.37 - Fikayo Tomori ha parlato così ai microfoni di Sky Sport News in Inghilterra: "L'ultimo confronto contro il Napoli in molti ci avevano dati per spacciati e invece siamo riusciti a mettere in campo tre grandi prestazioni in qualcosa come dieci giorni e non abbiamo perso. Sappiamo cosa possiamo fare e ora in molti sanno che l'Ac Milan è una grande squadra: faremo il massimo"

09.04 - Il Milan si ritroverà al completo questa mattina al Melià, Hotel in zona Lotto, dove affronterà l'avvicinamento alla sfida. I primi calciatori rossoneri stanno arrivando in questi minuti. Ieri sera l'unico ad arrivare per il ritiro facoltativo è stato Gabbia, mentre nella mattinata di oggi il primo a presentarsi è stato Pobega. Entro le 10 attesa tutta la rosa. Rafael Leao, verso metà mattinata, sarà a Milanello per il testi decisivo per la sua convocazione: nell'eventualità di risposte positive, il portoghese raggiungerà i compagni all'Hotel.

09.00 - Pioli dovrà fare a meno molto probabilmente di Rafael Leao, che ha sofferto un'elongazione all'adduttore nella sfida di sabato contro i biancocelesti. La decisione sulla convocazione verrà presa solamente questa mattina dopo un test di Rafa a Milanello. Assenza pesante, se dovesse confermarsi. Maignan sarà ovviamente tra i pali, linea a quattro composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo. Centrocampo con il trio Tonali, Krunic e Bennacer: bisognerà capire chi questa volta andrà a fare il riferimento offensivo. Alle spalle dell'unica punta Giroud ci saranno Diaz a destra e Saelemaekers, lui il prescelto per sostituire Leao in caso di forfait, a sinistra.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il grande giorno, alla fine, è arrivato. Questa sera alle ore 21 San Siro, per la prima volta in sei giorni, sarà teatro di un euroderby. Milan e Inter si affronteranno questa sera nella semifinale di andata di Champions League che avrà il suo epilogo con la gara di ritorno del 16 maggio. Si tratta di un remake: la stessa sfida, alla stessa altitudine della competizione, si era giocata vent'anni fa nel 2003 con i rossoneri che prenotarono un posto per la finale. Seguite la live testuale di MilanNews.it per avvicinarvi a uno dei più grandi eventi della storia recente rossonera. Restate con noi!!!