LIVE MN - Verso Milan-Juventus, Diaz più di De Ketelaere. Gabbia si candida alla titolarità

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Pobega, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

15.47 - Ante Rebic è ormai recuperato e pienamente a disposizione di Pioli dopo il gol contro l'Empoli e lo spezzone a Londra. Il croato sarà disponibile contro la Juventus che rimane una delle sue vittime preferite. Da quando è al Milan, Rebic ha trovato quattro volte la via del gol contro i bianconeri, tre in campionato e una in Coppa Italia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

15.33 - Nel corso del programma "Football Analyst" in onda su Sky Sport sono state mostrate delle grafiche relative ai palloni persi in uscita. E colpisce il dato relativo al Milan di Stefano Pioli: i rossoneri, infatti, insieme alla Sampdoria, non hanno mai sbagliato giocata in questa fase di gioco.

15.18 - Rafael Leao è il giocatore del campionato italiano che ha preso parte a più gol nel 2022 in Serie A (22: 11 reti + 11 assist). Nel campionato italiano a 20 squadre soltanto due giocatori rossoneri hanno fatto meglio, Kaká nel 2008 (27: 15+12) e Ibrahimovic nel 2020 (26, 20 gol e 6 assist).

15.02 - Questo inizio di stagione ha riservato luci e ombre per Pioli e Allegri. Il Milan, per esempio, ha collezionato solo due clean sheets in questo campionato, quando aveva terminato il 2021/22 con sei partite a porta inviolata nelle ultime otto giocate. La Juventus, invece, ha ottenuto solo due punti nelle tre trasferte di questo campionato (2N, 1P). In generale, i bianconeri hanno un punto in meno (13 a 14) rispetto alle prime otto giornate dello scorso campionato, mentre il Milan ne ha ben cinque in meno (17 quest'anno, 22 nella scorsa stagione).

14.49 - Quattro i precedenti con Orsato ad arbitrare Milan e Juventus: 3 pareggi (di cui uno ai supplementari) e una sconfitta per 2-1 a Milano. In due occasioni Orsato ha sventolato dei rossi a giocatori del Milan, a Favalli (somma di ammonizioni) e a Rebic (rosso diretto). Sarà la prima partita del 2022/23 diretta da Orsato con il Milan.

14.33 - Milan (due) e Juventus (quattro) sono due delle tre squadre ad aver perso meno partite in Serie A nel 2022, tra loro troviamo il Napoli (tre) - considerando le formazioni presenti in entrambe le ultime due stagioni.

14.20 - Per Pioli sarà la sfida numero 9 alla Juventus. Finora il bilancio è di 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. In casa una vittoria (4-2 nel 2020), due pareggi (1-1 in Coppa Italia nel 2020, e lo 0-0 della scorsa stagione) e una sconfitta (1-3 nel 2021).

14.04 - Per Orsato sarà la 262ª direzione in Serie A: 31 i precedenti con i rossoneri (il più recente è datato lo scorso maggio, 2-0 casalingo sull'Atalanta) e 38 con i bianconeri (il più recente a dicembre 2021, 2-0 interno contro il Bologna).

13.48 - Questa sera, in occasione di Milan-Juventus, gara valida per la nona giornata di campionato, tutto San Siro si tingerà di rosso e nero. La Curva Sud, infatti, tramite una storia pubblicata sull'account Instagram, ha annunciato una coreografia fornendo le seguenti indicazioni: "All'ingresso delle due squadre in campo sollevate al cielo con due mani il foglio di plastica che trovate assegnato la vostro seggiolino. Non spostate per nessun motivo i fogli e preparatevi all'apertura solo quando verrà letta la formazione del Milan".

13.32 - Appuntamento col big-match di San Siro per la Juventus di Massimiliano Allegri che ritrova il Milan da ex. Davanti a Szczesny spazio a Danilo e Alex Sandro sugli esterni con Bremer e Bonucci in zona centrale. In mezzo al campo Locatelli con Rabiot. Cuadrado favorito per il posto sull’esterno di destra con Kostic a sinistra. In attacco certo del posto Vlahovic con Milik che potrebbe stringere i denti e partire dal primo minuto.

13.17 - Ad arbitrare Milan-Juventus sarà Daniele Orsato della sezione di Schio. Ad assisterlo, Carbone e Giallatini come guardalinee, Fabbri come quarto uomo e Chiffi (coadiuvato da Marini) al VAR.

13.02 - Con gli infortuni di Maignan e Theo Hernandez, Olivier Giroud rimane l'unico giocatore ad aver disputato tutte le partite del Milan in questa stagione sia in Serie A che in Champions League. In particolare, se dovesse partire dal primo minuto oggi con la Juve, sarebbe la dodicesima titolarità consecutiva in rossonero quest'anno, la quattordicesima se si aggiungono le partite con la nazionale. Ha già segnato 5 gol uno ogni 147 minuti.

12.44 - Sarà la sfida numero 240 tra Milan e Juventus, la 118esima in casa. Il bilancio è negativo, la Juventus ha vinto 93 partite complessivamente contro le 69 dei rossoneri; in casa, invece, il Milan conduce 39 vittorie a 34. Guardando alla sola Serie A, sarà la sfida numero 179, la 90esima in casa.

12.30 - Pioli starebbe sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione specialmente riguardo a un doppio ballottaggio in attacco e in difesa. Partendo dalla retroguardia, il tecnico dovrà decidere tra Dest e Gabbia, con Kalulu che traslocherebbe a destra se dovesse giocare l'italiano. In attacco invece il solito balottaggio sulla trequarti tra Brahim e De Ketelaere.

12.16 - Secondo l'indiscrezione lanciata dal sito di Sky Sport, ci sarebbero delle novità di formazione nel Milan questo pomeriggio nel big amtch contro la Juve. Al posto di Krunic dovrebbe infatti giocare Tommaso Pobega, mentre Brahim Diaz dovrebbe essere preferito a Charles De Ketelaere. Dietro chance per Gabbia con Kalulu traslocato a destra.

12.00 - La sfida contro la squadra bianconera, in programma alle ore 18:00 a San Siro, sarà visibile in diretta su DAZN. Il live testuale sarà disponibile sul nostro sito web.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Juventus, match valido per la nona giornata di Serie A. Dopo la vittoria esterna in extremis contro l'Empoli nello scorso turno e la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, i rossoneri vogliono voltare pagina contro gli uomini di Allegri e dimenticare la brutta notte di Londra. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale