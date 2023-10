live mn - Verso Milan-Juventus, rossoneri con otto indisponibili: tocca a Mirante

PROBABILE FORMAZIONE: Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Nava, Bartoccioni; Kjaer, Pellegrino, Jimenez; Kalulu, Krunic, Pobega; Okafor, Jovic, Romero. Allenatore: Stefano Pioli.

15.15 - Quella tra Milan e Juve è una sfida particolare per la famiglia Weah: papà George giocò la prima a San Siro con la maglia rossonera in un Trofeo Berlusconi molto particolare. Era il 18 agosto del 1995 e Marco Van Basten diede l’addio al calcio, con un giro di campo in giacca di renna che divenne un simbolo storico nella storia del calcio.

La partita finì 0-0 e Weah senior sbagliò il rigore decisivo che diede la vittoria ai bianconeri. Quell'anno poi fu Scudetto per il Milan.

La storia tra Re George ed il Milan finì l'anno dopo lo scudetto di Zaccheroni. L'ultima partita del liberiano con la maglia rossonera? Sempre a San Siro contro la Juventus in un Trofeo Berlusconi. E oggi, 24 anni dopo, un altro Weah torna a San Siro: si tratta del figlio Timothy, che vestirà la maglia della Juventus.

15.00 - Luigi Ragno, Lapo Nava ed Andrea Bartoccioni: anagrafica totalmente diversa, ma destini incrociati. I due portierini rossoneri, entrambi classe 2004, hanno cominciato il loro percorso tra i pali rispettivamente a 9 e 10 anni d'età: tra i preparatori dei portieri del Settore Giovanile rossonero a quei tempi c'era proprio Ragno, oggi responsabile della preparazione dei portieri della Prima Squadra.

Complici le assenze di Maignan e Sportiello, sia Nava che Bartoccioni sono stati convocati da mister Pioli per Milan-Juventus: questo vuol dire che questa sera, quando entreranno sul prato verde di San Siro per iniziare il riscaldamento, saranno accompagnati su questo palcoscenico importante proprio da Gigi Ragno: che soddisfazione per un percorso iniziato praticamente 10 anni fa.

14.45 - Manca sempre meno alla sfida di San Siro tra Milan e Juventus. Curiosa statistica riguardante le nazionalità dei giocatori presenti in campo: ci sarà infatti un'importante presenza di americani nel terreno di gioco con Musah, Pulisic, McKennie e Weah che rappresentano così l'USA, recentemente vittoriosi in amichevole contro il Ghana. L'altra importante influenza sarebbe stata francese, ma le assenze di Maignan e Theo Hernandez peseranno, anche sulle scelte di Stefano Pioli: solo Rabiot e Giroud saranno quindi in campo per rappresentare la propria nazione.

14.30 - Gianluca Zambrotta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in quanto grande doppio ex di Milan e Juventus, che si incontreranno in campionato a San Siro domenica sera, ha parlato di Leao e Pulisic, elogiando entrambi i giocatori. Le sue parole: "Pulisic e Leao sono semplicemente i migliori giocatori della squadra, la coppia di esterni più forte del campionato".

14.15 - Interessante lista di nomi riguardanti, nella recente storia, i doppi ex di Milan e Juventus. Antonio Mirante, attuale terzo portiere del Milan ha vestito la maglia bianconera, girando in diversi prestiti, dal 2000 fino al 2008. Anche Max Allegri, che con il Milna vinse lo storico scudetto nel 2011 è considerabile quindi un doppio ex della sfida. Tra gli altri ricordiamo: Zlatan Ibrahimovic, Gianluca Zambrotta, Antonio Nocerino, Filippo Inzaghi, Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Mattia De Sciglio, Manuel Locatelli, Marco Storari. Milan-Juventus è la più classica della Serie A, tradizione di una partita che quindi ha visto e vedrà ancora molti giocatori vestire le importanti maglie delle due squadre.

14.00 - La notizia della mattinata è un'altra defezione per il Milan che, a poche ore dalla sfida contro la Juventus di questa sera a San Siro, ha perso anche Davide Bartesaghi. Il giovane difensore, stando a quanto appreso da MilanNews.it, sarà indisponibile per la sfida ai bianconeri per un problema alla caviglia. Le sue condizioni saranno dunque da valutare nei prossimi giorni, in particolare per quanto riguarda i tempi di recupero. Bartesaghi è l'ottavo giocatore rossonero a essere indisponibile per la partita contro la Juventus.

13.45 - Questa sera il Milan ospiterà al Juventus per il big match della nona giornata di campionato. I bianconeri hanno recuperato in extremis sia Vlahovic che Chiesa ma non è ancora detto se partiranno dall'inizio. Questa la probabile formazione della Juventus:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny: Gatti, Bremer, Rugani: Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

13.30 - La Primavera del Milan è protagonista, in un certo senso, in queste ore di vigilia della sfida tra Milan e Juventus. Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di Davide Bartesaghi che non sarà a disposizione per la partita di stasera ma al suo posto subentrerà in panchina lo spagnolo Alex Jimenez. In panchina ci saranno anche due portiere giovanissimi: uno è Lapo Nava che, di fatto, è il quarto portiere della prima squadra ma è ancora giovanissimo. L'altro è Andrea Bartoccioni, estremo difensore della Primavera di Abate.

13.15 - Milan-Juventus, sfida valida per la nona giornata di Serie A e in programma alle 20:45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta su:

TV e streaming: DAZN, Zona DAZN (in onda su SkySport)

Web: MilanNews.it

13.00 - Manca sempre meno a Milan-Juventus, partita che apre il delicato tour de force dei rossoneri in questo periodo: prima i bianconeri, poi il PSG in Champions e infine la trasferta di Napoli. Nella formazione di Max Allegri si vedranno probabilmente Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: per entrambi 4 gol a testa in Serie A, finora i giocatori più pericolosi nelle fila bianconeri. Il Milan risponde con il trio Giroud, Leao, Pulisic. Per il francese sono 4 i centri in campionato finora, così come per Pulisic, segue invece Rafa Leao a quota 3 reti, l'ultima contro il Verona a fine settembre.

12.45 - Sarà ancora una volta un San Siro bollente quello che accoglierà Milan e Juventus nel big-match di domenica sera alle 20.45: sarà Sold-Out con i tifosi milanisti pronti a spingere i rossoneri nella Grande Classica del nostro campionato. Si affronteranno, infatti, il Club italiano che ha conquistato più trofei internazionali – il Milan – e quello che ha vinto più titoli sul territorio nazionale – la Juventus – nella sfida valevole per la 9°giornata di Serie A.

Tra gli appassionati tifosi di San Siro, più del 45% sarà under30, il 68% sotto i 40 anni e il 18% del pubblico sarà al femminile. Inoltre, sono in arrivo milanisti da ogni angolo del Mondo, con il 35% degli spettatori provenienti dall’estero tra Belgio, Francia, Polonia, USA, Olanda, Germania, Brasile, Finlandia e moltissimi altri Paesi.

12.30 - Questi gli assenti tra i rossoneri:

Infortunati: Bennacer, Caldara, Sportiello, Chukwueze, Loftus-Cheek, Bartesaghi.

Squalificati: Maignan, Theo Hernandez.

12.15 - La Juventus ufficializza così la lista dei convocati per la sfida di domani sera a San Siro: nei bianconeri si legge infatti il nome di Federico Chiesa con Dusan Vlahovic. Allegri ritrova così i propri attaccanti titolari.

I convocati di Allegri: 1 Szczesny, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Kostic, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 16 McKennie, 17 Iling-Junior, 18 Kean, 20 Miretti 22 Weah, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 27 Cambiaso, 36 Perin, 41 Nicolussi Caviglia, 46 Nonge Boende

12.00 - In vista della partita di questa sera tra Milan e Juventus, la squadra rossonera si è ritrovata in questi minuti all'Hotel Melià, nei pressi di San Siro, per il ritiro che traghetterà la squadra verso il calcio di inizio. Di seguito i convocati rossoneri con il ritorno in gruppo sia di Pierre Kalulu che di Rade Krunic. Al gruppo squadra, date le assenze in porta e in difesa, l'ultima in ordine di tempo quella di Davide Bartesaghi, si sono aggiunti anche due Primavera: l'estremo difensore Bartoccioni e il terzino destro Alex Jimenez. La lista completa:

PORTIERI: Mirante, Nava, Bartoccioni

DIFENSORI: Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Jimenez

CENTROCAMPISTI: Musah, Adli, Reijnders, Pobega, Krunic

ATTACCANTI: Pulisic, Giroud, Leao, Okafor, Jovic, Luka Romero

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Questa sera alle ore 20.45 il Milan di Stefano Pioli affronterà a San Siro la Juventus di Massimiliano Allegri, nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 23/24. Sfida che arriva dopo una sosta agrodolce: i rossoneri l'hanno passata da primi in classifica, ma hanno perso per infortunio Sportiello, Chukwueze e Bartesaghi. Recuperati Kalulu e Krunic, non ancora Loftus-Cheek, si arriverà al match contro i bianconeri con 8 indisponibili tra infortunati e squalificati. Sarà una partita importante per testare i rossoneri, che affronteranno una settimana davvero niente male: dopo la Juve ci saranno le partite contro Paris Saint-Germain e Napoli.

Seguite il live testuale di avvicinamento alla sfida di San Siro con tutti gli ultimi aggiornamenti e novità di formazione. Restate con noi!