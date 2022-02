LIVE MN - Verso Milan-Lazio, Pioli si affida ancora a Giroud. Tomori e Rebic...

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

15.20 - Questa sera a guidare l'attacco del Milan contro la Lazio ci sarà ancora una volta Olivier Giroud, il quale si troverà di fronte Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Chelsea: in quella stagione insieme a Londra (2018-2019), i due hanno conquistato l'Europa League, grazie soprattutto agli 11 gol segnati dall'attuale centravanti rossonero.

15.00 - Milan e Lazio si sono affrontate tre volte nei quarti di finale di Coppa Italia: i rossoneri hanno superato il turno nelle prime due occasioni (2001/02 e 2011/12) venendo poi eliminati nel 2014/15, anno nel quale i biancocelesti raggiunsero la Finale sotto la guida di Stefano Pioli. A riportarlo è Opta.

14.40 - La probabile degli avversari:

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva (Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

14.20 - Questo il tabellone di Coppa Italia dopo il successo dell'Inter contro la Roma di ieri sera:

QUARTI DI FINALE

Inter- Roma 2-0

Milan-Lazio - Mercoledì 9 febbraio ore 21

Atalanta-Fiorentina - Giovedì 10 febbraio ore 18

Juventus-Sassuolo - Giovedì 10 febbraio ore 21

SEMIFINALI (andata 2 marzo, ritorno 20 aprile)

Inter contro la vincente di Milan-Lazio

Vincente di Juventus-Sassuolo contro vincente Atalanta-Fiorentina

FINALE - Mercoledì 11 maggio 2022

14.05 - Rispetto al derby, Pioli recupererà Ante Rebic, ma non Zlatan Ibrahimovic; il croato, però, si accomoderà in panchina pronto a subentrare, mentre è probabile il rientro a partita in corso di Tomori dopo l'intervento al menisco subito una trentina di giorni fa, in modo da mettere minuti nelle gambe e tornare titolare contro la Sampdoria. Per il resto, il tecnico rossonero confermerà buona parte dell'11 vittorioso nel derby, apportando qualche modifica relativa ad un consapevole turnover.

