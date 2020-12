LIVE MN - Verso Milan-Lazio: Tonali e Rebic dal 1'. Kalulu in coppia con Romagnoli

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, match di Serie A in scena questa sera a San Siro a partire dalle ore 20:45.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Musacchio, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Colombo, Maldini. All. Pioli

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp: Alia, Strakosha, Adeagbo, Armini, Franco, Hoedt, Akpa Akpro, Anderson, Catalani, Pereira, Correa, Muriqi. All. Inzaghi

19.20 - L'arrivo del pullman a San Siro scortato dai tifosi rossoneri. Scene da brividi a Milano.

18.50 - GLI EX - In avvicinamento alla gara tra Milan e Lazio in programma tra pochi minuti si può guardare agli ex di questo match. Se nella giovane rosa del Milan come unico ex figura Stefano Pioli, l'allenatore rossonero, nella rosa della Lazio presenti il portiere Pepe Reina e il difensore Francesco Acerbi, assente questa sera.

18.15 - La probabile della Lazio - Questa la probabile formazione dei biancocelsti per la gara contro il Milan: Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

17.30 - L'ARBITRO - Il Milan chiude il proprio anno questa sera nella gara contro la Lazio. Il big match sarà arbitrato da Marco Di Bello. Sono nove i precedenti dei rossoneri con il fischietto di Brinisi: sei vittorie, un pareggio e due sconfitte.

17.00 - KESSIE INSOSTITUIBILE - Come riporta la redazione di Kickest, dalla stagione 2017/18, ovvero dal suo approdo a Milano, in rossonero, dall'Atalanta, Franck Kessiè ha saltato solamente 8 match in Serie A. Senza il centrocampista ivoriano, il Milan ha racimolato solo due vittorie, a fronte di due pareggi e ben quattro sconfitte (4/8, 50%).

16.30 - COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi va verso la conferma dell’undici titolare che domenica ha battuto il Napoli. Per il Milan l’unico che dovrebbe recuperare è Correa, ma al massimo andrà in panchina, anche se nell'allenamento si è allenato con il resto del gruppo: Acerbi, Fares, Lulic e Leiva assenti.

16.00 - GLI ASSENTI - Se da una parte mister Pioli recupera Tonali e Rebic, convocati per la gara contro la Lazio, dall'altra perde Franck Kessiè. Il centrocampista ivoriano, ammonito nella gara contro il Sassuolo, salterà per squalifica la gara di questa sera. Oltre a lui, assenti anche Kjaer, Gabbia, Ibrahimovic e Bennacer

15.30 IN DIFFIDA - Il Milan, impegnato questa sera contro la Lazio per l'ultima gara ufficiale dell'anno, avrà tra le sue fila solo un giocatore diffidato: parliamo di Theo Hernandez.

15.00 CONVOCATI LAZIO - Sono 23 i convocati di Simone Inzaghi per il match di questa sera in casa del Milan. Questa la lista completa diramata dai canali ufficiali del club biancoceleste.

Portieri: Alia, Strakosha, Reina.

Difensori: Adeagbo, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Catalani, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic-Savic, Pereira.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

14.00 I CONVOCATI - Al termine della rifinitura a Milanello, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Milan-Lazio, 14° giornata di Serie A in programma mercoledì 23 dicembre alle 20.45 a San Siro con diretta su Dazn. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Lazio, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Ultima gara ufficiale dell'anno per la squadra di mister Pioli. Tutte e due le squadre arrivano da un risultato positivo nell'ultima giornata; i rossoneri dall'ottima vittoria contro il Sassuolo e i biancoazzurri dal successo casalingo contro il Napoli di Gattuso. Il diavolo cercano fortemente la vittoria per rimanere imbattuto e per concludere l'anno nel migliore dei modi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.