live mn Verso Milan-Lazio: ultima chiamata per la Champions. Torna Walker

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Gabbia, Jimenez Terracciano, Bartesaghi, Bondo, Sottil, Chukwueze, Joao Felix, Abraham, Jovic, Camarda. All. Conceiçao.

16.10 - Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera a San Siro contro il Milan:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.

15.45 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri – Costanzo

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto

15.20 - L'atmosfera a San Siro questa sera non sarà delle migliori, visto che il tifo organizzato rossonero ha annunciato che ci sarà l'inizio di una contestazione. La Curva Sud entrerà allo stadio con 15 minuti di ritardo in segno di protesta. Clicca qui per leggere per intero il loro comunicato.

15.00 - Questa sera il Milan affronta la Lazio alle 20.45 a San Siro: partita valida per il 27° turno del campionato di Serie A e una delle ultime occasioni per il Diavolo per mantenere viva la fiammella della speranza Champions League. I rossoneri recuperano in extremis Kyle Walker ma comunque avranno ancora qualche giocatore indisponibile: i lungodegenti Florenzi, Loftus-Cheek e Emerson Royal. Nessun squalificato per i rossoneri ma c'è un diffidato che rischia con un giallo di saltare la gara di settimana prossima contro il Lecce: si tratta di Yunus Musah.

14.30 - Sergio Conceiçao recupera Kyle Walker: l'inglese, out da dopo la sfida contro il Feyenoord per un problema muscolare, è tornato a disposizione e questa sera sarà titolare.

Amici ed amiche di MilanNews.it, bentornati a tutti. Questa sera il Milan di Sergio Conceiçao ospiterà a San Siro la Lazio di Baroni. La vittoria è l'unico risultato plausibile se si vogliono continuare ad alimentare le speranze, ormai flebili, legate al quarto posto, già calate drasticamente dopo gli scivoloni contro Torino e Bologna. Una vittoria permetterebbe al Diavolo di respirare in un momento di crisi totale. La stagione del Milan passerà definitivamente per la sfida di questa sera: in questa giornata ricca di tensione vi invitiamo a seguire tutte le ultime grazie al nostro live testuale.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it