Verso Milan-Monza, Kjaer e Pobega titolari. Out Musah per un affaticamento muscolare

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): 16 Maignan, 42 Florenzi 24 Kjaer 23 Tomori 19 Theo, 8 Loftus-Cheek 14 Reijnders 32 Pobega, 11 Pulisic 9 Giroud 10 Leao.

9.58 - È passato più di un mese dall'11 novembre 2023, quando al Via del Mare di Lecce, al decimo minuto circa, Rafa Leao abbandonava il campo a causa di un problema muscolare alla coscia. Per quella lesione di primo grado del bicipite femorale destro Rafa ha saltato 4 gare, 3 di Serie A e una di Champions. Domani, a San Siro contro il Monza, è atteso nuovamente dal primo minuto nell'undici che schiererà mister Stefano Pioli. Può essere un'ottima occasione per tornare anche al gol, che in campionato manca dal 23 settembre contro il Verona.

9.30 - Arbitra Aureliano di Bologna: sarà la 4a volta che dirigerà il Milan, non ci sono precedenti con il Monza. Nei tre precedenti, fu sempre il Milan a gioire a fine partita: 1-0 al Torino, e 3-1 al Genoa (ai supplementari) nel 2021-22, e 3-1 in casa dell'Empoli nella scorsa stagione.

9:10 - Milan-Monza, sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 12:30 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, in streaming su DAZN, NOW, Sky Go e in live web testuale su MilanNews.it.

Vittoria agrodolce a Newcastle: tre punti in trasferta, ma avventura in Champions League, per quest'anno, terminata. Sarà Europa League. Non c'è tempo però per stare a riflettere se si tratti o meno di fallimento, visto che oggi ad ora di pranzo a San Siro arriva il Monza di Palladino. Rimanete collegati con noi attraverso il live testuale di MilanNews.it per tutte le info della partita.