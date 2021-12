LIVE MN - Verso Milan-Napoli, Ballo-Touré e Florenzi dal 1’

Questa la probabile formazione rossonera: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

18.15 - Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha rilasciato queste parole sul momento di Milan e Napoli che si affronteranno stasera a San Siro: "Milan e Napoli hanno avuto un calo fisiologico. E' uscita la stanchezza e poi hanno avuto tanti infortuni. Ma hanno rose molte ampie dalle quali poter attingere. Oltre al loro calo, c'è stata poi la grande crescita dell'Inter. Il Milan mi sembra un pò stanco, per vincere stasera deve togliere tempo e spazio ai giocatori del Napoli".

17.56 - La sfida contro la squadra partenopea, in programma alle ore 20:45 a San Siro, sarà visibile in diretta su DAZN.

17.29 - Riccardo Cucchi, giornalista e storico radiocronista, si è così espresso a MilanNews.it in vista di Milan-Napoli: "Il vantaggio vero ce l'ha l'Inter. Sarà una sfida bellissima tra due squadre che, purtroppo, ci arrivano con tante assenze e tanti limiti. Spesso ci lamentiamo della profondità degli organici, ma con Milan e Napoli vediamo come sia fondamentale avere una rosa profonda che sopperisca alle assenze. Non c'è una squadra più rimaneggiata dell'altra, credo che la partita sarà bella ed equilibrata: sono due squadre che sanno giocare e credo che la fase offensiva prevarrà sulle dinamiche difensive. Sarà un match brillante, secondo me".

17.01 - Ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha commentato così il match di stasera tra Milan e Napoli: "Mi aspetto una partita enigmatica. Ci sono tanti assenti da entrambe la parti, quindi si vedrà quanto sono valide le alternative della due squadre ai titolari. Sono pessimista per il Milan che sta giocando meno bene nell'ultimo mese. Oltre alle tante assenze in attacco, Kessie si è spento in mezzo al campo. Anche Diaz si è spento. Vedo il Napoli favorito, a meno che non prevalga il non facciamoci male e quindi le due squadre non si accontentino di un pareggio che è un risultato che potrebbe fare comodo ad entrambe".

16.38 - In vista del match di questa sera a San Siro tra Milan e Napoli, il sito ufficiale rossonero riporta questa interessante statistica sulle due squadre: le formazioni di Pioli e Spalletti hanno infatti segnato entrambe 11 gol da palla inattiva in questo campionato. In Serie A, solo Inter e Fiorentina hanno fatto meglio.

16.07 - Theo Hernandez non si è purtroppo ripreso dall'attacco febbrile che avuto in questi giorni e dunque non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Napoli. Il terzino francese non sarà in campo, ma su Twitter ha voluto comunque dare la carica ai suoi compagni di squadra: "Forza ragazzi! Forza Milan!".

15.26 - Questa sera Milan e Napoli si affronteranno a San Siro nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Quella fra rossoneri e azzurri sarà la sfida numero 168 in assoluto mentre in Serie A il bilancio è di 149 incontri giocati. In campionato i rossoneri hanno ottenuto 32 vittorie e 26 pareggi, perdendo in 16 occasioni.

15.05 - Ecco, secondo Sky, la probabile formazione del Napoli per la sfida di questa sera contro il Milan: Ospina; Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

14.15 - Non arrivano buone notizie dal ritiro del Milan in vista del match di stasera contro il Napoli: Theo Hernandez, inizialmente convocato da Stefano Pioli, è stato tolto dalla lista dei rossoneri a disposizione per la sfida di questa sera a causa di un peggioramento dello stato febbrile. Come terzino sinistro ci sarà quindi Ballo-Touré.

13.32 - Pioli non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione, ma l’undici rossonero anti-Napoli comincia a delinearsi, in attesa di capire se Theo Hernandez sarà della partita. Sulla trequarti, ad esempio, il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi al trio Messias-Diaz-Krunic. Il belga Saelemaekers, dunque, potrebbe partire dalla panchina. Come sottolinea Tuttosport, il giovane esterno viene visto come un possibile jolly da poter sfruttare a gara in corso.

13.12 - In vista del match di stasera tra Milan e Napoli, a San Siro ci sarà ovviamente il pubblico delle grandi occasioni: secondo quanto appreso da Milannews.it, sono stati infatti già venduti 55 mila biglietti e dunque si va verso il tutto esaurito per la sfida tra i rossoneri di Pioli e gli azzurri di Spalletti.

12.35 - Se Theo Hernandez non dovesse riuscire a giocare contro il Napoli (è stato convocato, ma la sua titolarità è ancora da valutare), al suo posto scenderebbe in campo Fode Ballo-Touré. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe quindi affrontare gli azzurri con una linea difensiva del tutto inedita. Quello formato da Florenzi, Tomori, Romagnoli e, appunto, Ballo-Touré, infatti, sarebbe un quartetto mai visto finora poiché figlio dell’emergenza.

12.00 - Le ultime da Milanello danno in rialzo le quotazioni di Theo Hernandez, che potrebbe scendere in campo dal primo minuto nel big match di campionato contro il Napoli. Evidentemente, il "test" fatto questa mattina a Milanello ha dato buone indicazioni. Stefano Pioli sta seriamente pensando di affidarsi a Hernandez, uno dei pilastri della squadra rossonera. Ballo-Touré è in preallarme, ma Pioli si augura di non dover ricorrere - almeno in quel settore del campo - al piano B.

10.36 - Sono sei le assenze per il Milan in vista del match in programma questa sera a San Siro contro il Napoli. Oltre a Kjaer, contro i partenopei non ci saranno nemmeno Rafael Leao, Rebic, Calabria, Pellegri e Plizzari.

10.30 - Questi i convocati di Stefano Pioli:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Maldini.

10.00 - Con ogni probabilità, mister Pioli scioglierà ogni riserva solo a ridosso del match, ma gli spifferi provenienti da Milanello danno Brahim Diaz titolare. Perché i rossoneri, contro un avversario tosto e di grande spessore come il Napoli, hanno bisogno di qualità, di guizzi e giocate, di imprevedibilità. Spazio allo spagnolo, dunque, numero dieci e uomo di classe della squadra, ingranaggio fondamentale nella manovra milanista. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Amici e amiche di Milannews.it, con il nostro live testuale vi faremo compagnia fino al fischio d'inizio del match di questa sera a San Siro tra Milan e Napoli. Restare con noi per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie che arriveranno dai ritiri della squadra rossonera e di quella azzurra!!!