LIVE MN - Verso Milan-Napoli: Pioli con i titolarissimi, San Siro sarà tutto esaurito

12.12 - Gerry Cardinale non sarà presente a San Siro questa sera, come anticipato da MilanNews.it nella giornata di ieri ( QUI la notizia). Il manager americano, proprietario del Milan, è stato trattenuto da alcuni impegni e non potrà assistere al big match di questa sera.

11.21 - Per il match di stasera, Stefano Pioli metterà in campo la stessa formazione vista a Napoli in campionato, con Diaz e Leao insieme a Giroud.

10.50 - Per il match di stasera contro il Napoli, Stefano Pioli avrà a disposizione tutti i giocatori che fanno parte della lista UEFA, compreso Pierre Kalulu che ha recuperato dal problema muscolare rimediato in nazionale. Non ci saranno quindi tutti i rossoneri che non possono essere schierati in Champions League, vale a dire Tatarusanu, Dest, Bakayoko, Vranckx, Adli e Ibrahimovic (lo svedese è anche infortunato).

10.30 - Il Napoli non dovrà rinunciare stasera contro il Milan solo a Victor Osimhen, ma anche a Giovanni Simeone che si è infortunato venerdì a Lecce e sarà costretto a saltare anche il ritorno dei quarti di Champions League contro i rossoneri in programma settimana prossima. Anche Giacomo Raspadori non è al meglio e quindi c'è grande emergenza in attacco per Luciano Spalletti: se non dovesse farcela nemmeno l'ex Sassuolo, le alternative come centravanti sono Lozano o Elmas.

10.01 - I rossoneri si sono ritrovati questa mattina all'Hotel Melià in zona San Siro per il ritiro che li traghetterà verso la partita di stasera contro il Napoli, valido per l'andata dei quarti di Champions League. Ecco la lista dei convocati del Milan:

PORTIERI: Mirante, Maignan.

DIFENSORI: Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi.

CENTROCAMPISTI: Pobega, Tonali, Krunic, Bennacer, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud.

09.49 - Dopo 25 giorni dall'ultima volta in occasione della trasferta di Udine, Pierre Kalulu torna nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Napoli, valido per l'andata dei quarti di Champions League. Il giovane difensore francese ha dunque risolto il problema muscolare al polpaccio rimediato in nazionale.

08.50 - Stamattina il Milan si ritroverà in un hotel del centro di Milano in vista del match di stasera di Champions League contro il Napoli. Ci sono però alcuni giocatori che sono già arrivati tra ieri sera, come per esempio Leao, Gabbia e Pobega, e questa mattina prestissimo, come Bennacer. Gli altri rossoneri sono attesi nei prossimi minuti. In casa rossonera c'è grande voglia per la sfida di questa sera, quando molti occhi saranno in particolare su Rafael Leao, il quale, per cercare la massima concentrazione, ha deciso di presentarsi in ritiro con qualche ora di anticipo rispetto agli altri.

