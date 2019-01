LIVE MN - Verso Milan-Napoli: prima da titolare per Piatek, Castillejo al posto di uno tra Suso e Calhanoglu

15.21 - Questa sera, Milan e Napoli si affronteranno nei quarti di Coppa Italia: l'ultima sfida in questa competizione tra le due squadre risale al 14 febbraio 1990, quando i rossoneri espugnarono il San Paolo per 3-1 nella semifinale di ritorno. L'ultima sfida a San Siro in Coppa Italia è invece datata 31 gennaio 1990, quando il match terminò 0-0 (semifinale di andata).

14.54 - Questa la squadra arbitrale al completo per il match tra Milan e Napoli di questa sera:

Arbitro: GIACOMELLI

Assistenza: COSTANZO – MELI

IV uomo: DI BELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: SCHENONE

14.36 - Carlo Ancelotti ritrova il suo capitano per la difficile sfida di stasera in Coppa Italia contro il Milan. Marek Hamsik, infatti, è pronto a tornare in campo: il centrocampista slovacco manca dallo scorso 26 dicembre e insegue il terzo trionfo nella coppa nazionale. Un obiettivo importante per i partenopei, che quest'anno puntano a sollevare almeno un trofeo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

14.26 - In difesa, Rino Gattuso deve ancora sciogliere un dubbio: Abate e Calabria sono infatti in ballottaggio per un maglia da titolare come terzino destro. A completare la retroguardia milanista ci saranno Musacchio, Romagnoli e Rodriguez.

14.14 - Con l'infortunio occorso a Reina, a difendere la porta del Milan questa sera contro il Napoli a San Siro sarà ancora Gigio Donnarumma, tra i protagonisti più positivi nella gara di campionato.

14.00 - Con 6 gol realizzati (tutti con la maglia del Genoa, ovviamente) Piatek è l’attuale capocannoniere della Coppa Italia. Il polacco ha realizzato un poker contro il Lecce e una doppietta nella sfida con la Virtus Entella. Alle spalle del Pistolero, con 2 gol, ci sono - tra gli altri - Cutrone, Candreva, Lautaro, Immobile e Schick.

13.49 - In vista del match di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Napoli, Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, ha rilasciato ieri queste dichiarazioni: "Voglio fare i complimenti ai tifosi di Milan e Napoli, dopo aver deciso di far disputare la partita in serale - riporta areanapoli.it -. Conto sul buonsenso dei tifosi. Io sono contro i divieti di trasferta, alla chiusura delle curve e tutto il resto".

13.34 - Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato del rapporto tra Gattuso e Ancelotti: "Confidenza e rispetto. Diciamo che Rino si prendeva qualche licenza, perché con Carlo si poteva. Quando vuole bene a qualcuno Rino ha bisogno di dimostrarlo anche fisicamente. A qualcuno mollava una pizza, come dice lui, altri li abbracciava. A Carlo il suo modo di fare piaceva, perché lui era diverso, e proprio per questo motivo lo apprezzava. Credo che il rapporto così saldo sia nato proprio dalla differenza dei loro caratteri. Rino è sempre stato molto generoso e questo è un altro tratto del suo carattere che ad Ancelotti ha sempre amato moltissimo. Ricordo quando lui e Pirlo sono tornati dal Mondiale del 2006. Erano cambiati, più maturi, più consapevoli del proprio ruolo. Ricordo che dovevamo giocare il preliminare di Champions League contro la Stella Rossa e loro sono tornati prima dalle vacanze per ricominciare ad allenarsi e non perdersi un appuntamento così importante. Avevano un altro senso di responsabilità".

13.23 - Durante l’allenamento di ieri, mister Gattuso ha mischiato le carte in vista della gara col Napoli, lasciando aperti alcuni ballottaggi. Uno - come riporta La Gazzetta dello Sport - riguarda Calabria e Abate per il ruolo di terzino destro, un altro invece toglierà dall’undici di partenza Suso o Calhanoglu per far posto a Castillejo, un altro ancora vede Piatek e Cutrone nelle vesti dei duellanti, con il polacco in vantaggio.

13.00 - Scatta l’ora del Pistolero. Dopo lo spezzone di gara disputato sabato in campionato, Piatek è pronto a sfoggiare la sua prima maglia da titolare. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, infatti, Rino Gattuso, è orientato a schierare il 23enne ex genoano dal primo minuto contro il Napoli, in una serata di gala che potrebbe avvicinare il Milan all’unico trofeo ancora alla portata in questa stagione.